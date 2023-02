Video: nadie fue a su cumpleaños, su mamá hizo público el mal momento y recibió una impresionante sorpresa

Rafa, un nene de 10 años que vive en la ciudad de Cádiz, en España, tuvo una experiencia en torno a su último cumpleaños que jamás olvidará. Es que el pequeño había decidido celebrarlo en su casa y ni sus compañeros de colegio, ni sus amigos fueron a saludarlo. Pero luego, todo tuvo un giro sorprendente.

Ante la tristeza de que nadie llegara a su fiesta de cumpleaños, la mamá de Rafa sintió tanta impotencia que contó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, sin saber lo que repercutiría.

Toda ocurrió cuando el 26 de enero, Rafa cumplió los 10 años y sus padres le habían organizado un festejo en su casa porque no les alcanzaba el dinero para alquilar un salón. Sin embargo, nadie acudió y tan solo estaba el pequeño acompañado por sus padres y sus hermanos.

En dialogo con el medio Nius, Laura, la mamá del pequeño, contó que su hijo no se quejó, pero que “se lo lleva dentro”.

“Me dolió tanto y sentí tanta impotencia... Hasta la familia nos falló”, comentó la mujer. Luego aseguró que el motivo por el que sus amigos no acudieron fue por la austeridad de la celebración, ya que no era en un local para celebrar cumpleaños: “El presupuesto no nos da para más, pero lo hubieran pasado igual de bien”.

Rafa padece un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y su madre aseguró: “Es un bichito porque es muy nervioso, pero divertido, cariñoso, algo tímido. Se merece todo”.

Como toda la situación le causó tanta tristeza, hizo público lo ocurrido en redes sociales. Y el resultado fue sorprendente, porque el post llegó hasta varios equipos de fútbol base de la localidad de San Fernando, la ciudad de Cádiz donde viven Rafa y su familia.

Fue entonces que los equipos Lagunense, el Mentidero, el Fermín Salvochea y el Ciudad de Cádiz-Gaditana decidieron darle una celebración por todo lo alto a Rafa y le hicieron una celebración que consistió en un partido de fútbol entre todos los niños que acudieron, para luego realizar una gran merienda con su por el cumpleaños feliz del pequeño y hasta hubo entrega de regalos.

“Rafa no olvidará este día”, aseguró uno de los organizadores a la prensa local. Es que el pequeño acudió al evento sin saber nada de lo que estaba preparado.