Nacho y La Tora se dieron su primer beso en la casa de Gran Hermano y Martina lo vio por tv

La casa de Gran Hermano no para de formar parejas. En la primera semana Juliana y Maxi fueron los que se animaron a dar el primer paso, luego le siguieron El Conejo y Coti, y una que no aún se termina de definir, que es la de Thiago y Daniela. Ahora, Nacho y la Tora dejaron los jueguitos de lado y se besaron apasionadamente frente a las cámaras.

En una semana difícil para La Tora, ya que quedó nominada, se apoyó aún más en Nacho, con quien pegó onda tras la salida de Martina y aún más cuando Mora y Juan fueron eliminados.

Los dos se unieron en los últimos días, compartieron charlas profundas, juegos y durmieron varias noches juntos.

Pero en una de esas noches, una cosa llevó a la otra y finalmente se dieron su primer beso, súper apasionado en la cama, por lo que Gran Hermano les pidió que den el consentimiento ya que vio que la pasión iba en ascenso.

La producción de GH hizo un compilado para mostrar cómo fue el primer beso de la que podría ser una nueva parejita en la casa. Y Martina, quien confesó al salir de la casa que estaba enamorada de Nacho, lo vio todo desde el piso, lo vio todo por tv.

Juan, Nacho y Martina, los "Monitos" originales.

En el video que pasaron, también se vio y se escuchó que la voz del dueño de la casa interrumpió el clima que se había creado entre los participantes y todo quedó en un beso. Aunque Nacho, que era uno de los líderes de la semana, le rompió el corazón al no haberla salvado de la placa.

Si bien no se escuchó la negociación con El Conejo, que era el otro líder de la semana, el hecho de que no la hayan salvado llamó la atención. Esto aún más después de los intensos días que habían compartido juntos.

La Tora rompió en llanto de impotencia por su discusión con Alfa

Este lunes compartieron imágenes de La Tora en el confesionario, quien entró llorando y se la vio súper conmovida.

Lo primero que le dijo Gran Hermano fue: “Te voy a dar tu tiempo, tranquila”. Y alos segundos ella comentó: “¿Te puedo hacer una pregunta?”, a lo que le dijo: “Claro, las que quieras”.

“¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso”, indagó la hermanita. “¿A qué te referís?”, le retrucó.

A la situación de Alfa con Coti. ¿Salió en la tele? Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado”, aclaró la participante quien no paraba de llorar; sus sollozos eran interminables.

Gran Hermano intentó tranquilizarla: “¿Quéres contarme por qué te angustias tanto?”. “Porque es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer”, respondió la joven.

“Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!”, soltó Lucila en el confesionario.