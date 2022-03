Nacha Guevara atraviesa una terrible crisis económica: “Está arruinada porque...”

Los últimos meses no fueron nada fáciles para Nacha Guevara. La famosa actriz perdió a su madre a los 102 años y como si fuera poco, semanas atrás se había enfrentado a la periodista Myriam Bunin donde todo casi termina mal.

Según Yanina Latorre en aquel momento, Nacha y Bunin asistieron al cumpleaños de Ana Rosenfeld y en medio de un tenso clima casi “se agarran a las piñas”: “Ellas estaban casi pegadas, muy cerca una de la otra. No sé si a Ana se le escapó o qué, pero por ahí no tuvo en cuenta que estaban enfrentadas. Igual, la cosa no había empezado mal y en un primer momento no hubo mayores peleas”, según Paparazzi.

Nacha Guevara perdió a su madre de 102 años

Sin embargo, Guevara dejó el escándalo de lado y siguió con su vida sin saber que poco a poco todo se iría desplomando para ella. Muchos se preguntarán qué es de la vida de ella ahora, y la verdad es que está en aprietos económicos. Al menos así lo revelaron en “A la Tarde”.

Fue Tartu el encargado de contar la situación que atraviesa Nacha Guevara: “Hoy económicamente está arruinada. La última vez cuando ella arregla en televisión que fue jurado de Marcelo, ella arregla el equivalente a un sueldo que eran dos AUH (asignación universal por hijo). Ese era el sueldo de ella por estar sentada en el panel”.

Y agregó: “Ahí le liberan ciertos PNT que a ella no le gustaba hacer. Ella lo entendía, decía ‘A ver, ¿querés a Nacha Guevara? Hola soy Nacha Guevara pagáme lo que valgo. Ganaba un básico. Después sale a buscar estos PNT que la incomodaban y arruinaban su imagen”.