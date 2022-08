Murió la pastelera que se hizo viral por una fallida torta de Mickey Mouse

Murió Marjhorie Cantillo Romero, la pastelera que se hizo famosa por una fallida torta de Mickey Mouse. Su creación se viralizó a principios de este año y se convirtió en una fuente inagotable de memes.

Según informó el diario El Tiempo, la mujer estaba internada en una clínica donde esperaba para ser operada. Sin embargo, por complicaciones con su salud, la cirugía se postergó y murió.

Su familia explicó que su estado de salud comenzó a venirse abajo luego de aquel episodio viral. Marjorie fue blanco de críticas y bromas y esto afectó gravemente su autoestima provocándole una fuerte depresión.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer”, indicó una de sus hijas. Uno de los que se hizo eco de la triste noticia fue el actor y periodista Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando pusieron en duda su talento.

“Acabo de recibir una noticia muy dura la verdad aún estoy en shock tu partida fue inesperada @marce_cupcakes gracias por darme la oportunidad de conocerte”, escribió junto a un video de la entrevista que le hizo a la pastelera este verano.

La torta de Mickey Mouse que se hizo viral

A principios de este año se viralizó un video de uno de los clientes de Marjhorie. El hombre hacía una comparación entre el pastel que había encargado y el que finalmente le habían entregado. La diferencia era notable.

No obstante, el sujeto tuvo palabras muy fuertes para con el trabajo de la mujer. “Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.

Poco tiempo después, la mujer relató que estuvo muy afectada por las burlas, también fue amenazada y que se estaba capacitando. El video afectó su negocio y también su vida.

En ese marco, comentó su versión de la situación. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo”, agregó.

Pero el incidente llegó después, “mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”, reveló Muños.