Murió Elena Huelva, la influencer de 20 años que batallaba contra el cáncer

Murió a los 20 años la influencer española Elena Huelva. La joven se había hecho famosa en las redes sociales por visibilizar el sarcoma de Ewing, un extraño tipo de cáncer que padecía desde los 16 años.

Según informó el diario 20 Minutos, Elena había pasado las fiestas con su familia y en los últimos días había comenzado a sentirse mal. Sus seguidores se enteraron de esta situación gracias a los mensajes que publicaba en sus redes día a día.

“Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona”, escribió al hacer un balance del 2022.

En tanto, el 1 de enero hizo otro posteo donde contó que se estaba sintiendo muy mal. “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”, dijo.

Instagram

Finalmente, este martes su familia publicó una historia donde contó que Elena había partido. “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, escribieron.

Sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing es una enfermedad muy rara que afecta a los huesos o a los tejidos blandos. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), su prevalencia más alta se sitúa en “la segunda década de la vida con hasta 9-10 casos por millón de habitantes y año”.

Suele diagnosticarse de los 20 años de edad y es ‘raro’ que se presente en menores de cinco años y mayores de 30. La AECC explica que se trata de un cáncer caracterizado genéticamente “por la fusión de zonas de dos genes: EWSR1-FLI1″.

El síntoma más común de este tipo de cáncer según los expertos es el dolor en el hueso y en la zona afectada. Se puede encontrar en los huesos de las piernas, los brazos, los pies, pared torácica, manos, pelvis, columna vertebral o cráneo.

“También es posible que se encuentre en el tejido blando del tronco, brazos, piernas, cabeza, cuello, retroperitoneo u otras áreas”, detallan en el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU.