Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, viajó a New York para estudiar comedia musical en Broadway

Agustina Cherri y Gastón Pauls sin dudas supieron inculcarle el arte a Muna Pauls Cherri, la hija mayor de ambos. La niña deslumbra en redes con su voz angelical y sus covers de música, los que perfeccionará a partir de las clases que tomará en Broadway, adonde viajó días atrás.

La pequeña tiene sus propios seguidores en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 650 mil personas, quienes apoyan su carrera que crece a pasos agigantados.

Es que la niña decidió ir detrás de sus sueños y emprendió un viaje a New York en búsqueda de nuevos rumbos. Con el apoyo de sus papás, decidió estudiar comedia musical Broadway, reconocido por ser la mayor referencia de teatro musical que existe, siendo considerado el distrito teatral más importante en el mundo.

Días previos, su mamá mostró algunos detalles de los preparativos para el viaje como el momento del hisopado para descartar estar contagiada de Covid-19 y el momento en el que la niña ya se encontraba en su lugar de destino.

(Instagram Muna Pauls Cherri)

La joven días aterrizó en la Gran Manzana para formarse como artista con profesionales de Broadway. Esta misma experiencia ya la vivieron Franco Masini y Vida Spinetta, entre otros.

En compañía de Gastón Pauls, emprendió viaje y desde el frío invierno compartió algunas postales. La niña, quien fue apadrinada por nada más y nada menos que por Luciano Pereyra, entre otros artistas que se vieron deslumbrados por su arte, está cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

Del mismo modo, compartió una fotografía suya y escribió: “En un lugar que amo, haciendo lo que amo”.

(Instagram Gastón Pauls/ Agustina Cherri)

Muna cantó en el Luna Park con Luciano Pereyra

Luciano Pereyra es amigo de Agustina Cherri y sorprendió a la actriz y a su hija en uno de sus conciertos en el Luna Park. El artista invitó a Muna a subir al escenario y la hizo cantar frente a las miles de personas que fueron a verlo.

Tras la actuación de su hija, Cherri le dedicó un sentido posteo al artista, su gran amigo. “Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino....”, comenzó emocionada.

“La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, expresó la actriz.