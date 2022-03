More Rial, furiosa contra los que la cuestionan como madre: “Miren, es el más feliz”

Morena Rial se descargó contra quienes la acusan de ser mala madre, al compartir una foto acompañando a su hijo Francesco Benicio en su primer día escolar. Lo hizo acompañada de su pareja, el futbolista Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge Rial lanzó: “para todos los que pusieron en duda mi papel”, en referencia a su labor como mamá.

Facundo y Morena se conocieron hace muchos años pero ella estaba en pareja. Al tiempo, cuando la hija del conductor de ‘Sobredosis de TV’ decidió separarse de su ex novio, se reencontraron y decidieron apostar al amor. Tiempo después, en 2018, More quedó embarazada de Facundo y a los 9 meses, nació Francesco Benicio, quien ahora está pronto a cumplir tres años a finales de marzo.

More compartió dos fotos para el inicio de clases de su hijo Francesco. Al ser tan chico, su nene está iniciando el pre jardín, pero su mamá no escatimó en celebrar este avance para su niño. Sumado a una de las fotos, la hija del conductor mítico de ‘Intrusos’ escribió un mensaje contra quienes la acusan de ser mala madre. A pesar de su enojo, no quedó claro contra quien en particular iba destinado el escrito.

“Para todos los que pusieron en duda mi papel como madre o el papel de Facundo como padre, miren, nuestro hijo. El más feliz. Como nadie” expresó Morena en su cuenta de Instagram.

La fuerte publicación de la hija de Jorge Rial

Francesco Benicio, de 2 años, iniciando la salita de 3

Además, publicó una bella foto de su hijo contento en su arranque pre escolar. “Rey de Mamá. Feliz comienzo a esta nueva etapa. Lo único que deseo y anhelo es que vivas y disfrutes siempre a mas no poder de esta hermosa etapa. Siempre te voy a dar lo mejor de mí para que así sea. Te amo Franchu; te amamos. Con tu papá vamos a estar siempre a tu lado en cada momento. Te amamos. Salita de 3: sos inmenso” manifestó More.