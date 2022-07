Modelo, actor, pintor, bailarín: quién era Antonio Ibáñez, fallecido a los 34 años

La tristeza inundó el mundo artístico de España y el mundo tras conocerse la muerte de Antonio Ibáñez, quien tuviera muchos talentos y toda una carrera por delante. El joven tenía 34 años y fue diagnosticado con linforma en 2021. Este martes, falleció tras darle lucha a la grave enfermedad.

A pesar de su juventud, Antonio tenía un largo recorrido en el mundo artístico. En sus comienzos, fue modelo de grandes marcas y luego se hizo un lugar en la televisión. Su primer papel importante fue en la ficción Arrayán, donde interpretó a Santiago, y luego le seguirían otros roles en éxitos como La que se avecina.

Antonio Ibáñez

Además, recientemente se lo pudo ver en The Dancer, un reality show de baile. En tanto, también era un apasionado de la pintura, arte que mostraba asiduamente en su perfil de Instagram, donde tenía casi 30 mil seguidores.

Fue en julio del año pasado cuando Ibáñez comunicó que le habían encontrado un linfoma. “Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme”, había comenzado su texto. Y continuó: “Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”.

Antonio Ibáñez

Por otra parte, su aparición en la famosa serie española El ministerio del tiempo ocurrió en la segunda temporada de la serie, concretamente en su sexto episodio, titulado “Tiempo de magia”. La patrulla viajaba al Nueva York del pasado para vigilar a Joaquín Argamasilla (interpretado por Miki Esparbé), a quien llamaban el hombre con rayos X en los ojos. ¿Por qué? Decía ver objetos hasta con los ojos vendados. Y sí, Joaquín Argamasilla vivió de verdad. Es uno de los personajes reales de este episodio, en el que también aparecen Houdini y J. Edgar Hoover. ¿Otros personajes históricos con apariciones breves en “Tiempo de magia”? Valle-Inclán, Conan Doyle, Ramón y Cajal y, por supuesto, Clark gable, la estrella de Lo que el viento se llevó.

Antonio Ibáñez

La aparición de Antonio Ibáñez fue muy breve. Pacino, en plena conversación con Joaquín Argamasilla, se chocaba con una persona. “¡Cuidado, amigo!”, le llamaba la atención al personaje de Hugo Silva, quien le reconocía en el acto. Ante la confusión de Argamasilla, Pacino tenía que aclarar su asombro: “Es, bueno, será un gran actor. Lo que el viento se llevó, apunte ese título”.

Antonio Ibáñez también participó en The Dancer

La actuación no era el único talento de Antonio Ibáñez. Su pasión oculta, como decía una amiga suya en The Dancer, era el baile. El joven artista se presentó a las audiciones del concurso, en el que dejó a todos deslumbrados con su gran energía.

Antonio Ibáñez

Sin embargo, no llegó a ser elegido por Lola Índigo, Rafa Méndez o Miguel Ángel Muñoz para que formase parte de ninguno de sus equipos. En el talent show también pudimos ver a Exon Arcos, uno de los bailarines de “SloMo”, aunque finalmente fue Macarena Ramírez la ganadora del programa.