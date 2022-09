Mirtha Legrand sobre la reina Isabel II: “No me olvido de que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando”

Apenas se supó del estado de salud delicado de la reina Isabel II, fue el nombre de Mirtha Legrand el que escaló en tendencias en las redes sociales en Argentina. La monarca murió este jueves y, pese a la triste noticia, muchos bromearon con la situación al comparar a la conductora argentina con la reina de Inglaterra.

No solo por la edad, ya que hay casi un año de diferencia entre ambas, la diva de los almuerzos tiene 95 años e Isabel II murió a los 96. Sino también porque muchos aseguraron con que Mirtha es “la reina” en Argentina.

MIrtha Legrand en la promoción de "House of the Dragon" para HBO Max.. (Gentileza Clarín).

En este marco, Virginia Gallardo se comunicó con Mirtha, poco antes de la confirmación del fallecimiento de la monarca, cuando se sabía que su salud era muy delicada. Y la panelista de Intrusos le preguntó a la “Chiqui” si estaba al tanto de la situación, teniendo en cuenta que ella se mantienen permanentemente informada de todo.

“Me dijo ‘estoy escuchándolo en la radio, 70 años de reinado, impresionante”, contestó Mirtha cuando Gallardo le consultó si había leído las últimas noticias sobre la reina.

Además, en diálogo con Gente, La Chiqui comentó: “Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”.

Qué dijo Mirtha Legrand de la muerte de la reina Isabel II

Y luego la bailarina continuó leyendo: “Tenía 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra, fue una reina muy joven”.

Ante la respuesta de Mirtha, Virginia Gallardo le hizo saber que muchos la consideran a ella una reina y, apartándose de eso, Legrand acotó: “A los argentinos ayer se nos fue una reina llamada Magdalena (por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú)”.

Mirtha Legrand protagoniza el nuevo adelanto de "La casa del dragón" para HBO Max

Mirtha Legrand la “reina” argentina que compararon con la reina Isabel II

Como era de esperarse, a poco de conocerse la noticia sobre la muerte de la Reina, las redes sociales se llenaron de memes que hicieron regencias a estas dos figuras, pero también al nuevo Rey de Inglaterra e incluso Alberto Fernández.

Twitter

Twitter

Twitter