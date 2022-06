Mica Viciconte llevó a su hijo por primera vez a la tele: “Los primeros días no dejaba que lo toquen”

Mica Viciconte presentó por primera vez en televisión a su hijo, Luca Cubero. El pequeño de solo un mes ingresó al estudio de “Ariel en su salsa”, el nuevo progra,a de Telefe, en brazos de su madre u con el tema “Vos sabés” de Los Fabulosos Cadillacs de fondo.

La artista es parte del programa conducido por el chef, Ariel Rodríguez Palacios, y decidió que ese era el lugar para mostrar al pequeño en televisión. Más allá de que en redes sociales, tanto ella como su pareja, Fabián Cubero, suben fotos del bebé desde el primer día.

Apenas ingresó al estudio, Mica contó que el bebé está acostumbrado al ruido. “Somos muchos en casa, más los perros, que lo aman, lo chuponean todo”, dijo sobre la familia ensamblada que formó con Cubero que ya era padre de Indiana, Allegra y Sienna, hijas de Nicole Neumann.

El niño ingresó dormido, pero su mamá conto que tenía que despertarse porque era la hora comer, y fue ahí que reveló que el niño “es un relojito” porque despierta cada tres horas.

Luego, contó cómo fue el primer contacto con su hijo, y contó que, si bien el parto lo sufrió porque es doloroso, cuando lo tuvo en su pecho por primera vez todo cambió.

Mica Viciconte llevó por primera vez a su hijo Luca a la televisión.

“Pero cuando ves que sale y te lo apoyan acá -señaló su pecho- te olvidas, es impresionante. Al principio no entendes mucho, y ahí es cuando lo sentís, el calor, que llora... Es mágico, no podés creer lo que estás viviendo. Así que tendría muchos. Fue el momento más importante de mi vida. Lejos”, dijo emocionada.

Los primeros 15 días de Luca Cubero fueron “caóticos” para Mica Viciconte

Viciconte admitió que durante las dos primeras semanas de vida del bebé no dejó que nadie lo toque, pero después se dio cuenta que era no era bueno ni para ella ni para su hijo.

“Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí”, confesó.

“Yo estaba sacada. A la noche me daba miedo que no lo escuche o le tocaba el pulso y miraba si respiraba”. Ahora lo sigue haciendo, pero reconoció que ya lo va conociendo a Luca y sabe cuáles son sus distintos momentos.

El primer mes de Luca, el hijo de Mica Viciconte.

“Luca por primera vez durmió cuatro horas y media seguidas”, comentó y uno de sus compañeros le preguntó: “¿Pero cuando es así no te da miedo?”.

Y reveló: “Sí, me desperté y fui a tocarlo. Estaba fusilado. Para mí trabajó él también. Trabajamos los dos y descansó unas cuatro horas espectaculares... No sé si dormí, pero sí pude dormirme tres horitas y fue un placer”.