En varios portales dieron por muerto este jueves por la tarde a El Noba y su familia salió a desmentir la fake news que rápidamente se viralizó. Fue Martina Segovia, la hermana del cantante, quien hizo uso de las redes sociales para llevar tranquilidad a los fans del músico y aclaró que la información que circulaba era falsa.

“Crónica miente. A Crónica no se le cree nada. Mi hermano está bien”, aseguró Martina a través de sus historias luego de que el Canal y otros portales dieran por muerto a su hermano.

Al parecer, la joven no estaba en su casa cuando se enteró por televisión y a través de mensajes que recibía en su teléfono, que su hermano “había muerto”. Por lo que se desesperó, hasta que confirmó con su familia que nada de lo que se decía era cierto.

“Mi hermano está bien”: la hermana del Noba desmiente la “fake news” de su muerte.

“Ustedes entienden la desesperación que me agarró estando en mi casa, esperando que me vengan a buscar, y que me empiecen a decir semejantes cosas”, dijo dolida.

Luego hizo hincapié en que era mentira lo que decía Crónica, el primer medio en salir a confirmar el fallecimiento del cantante.

“Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien”, aseguró la hermana del Noba.

El último parte médico del Noba

El Noba cursa su octavo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner y “permanece en coma, mecánicamente ventilado”.

Según el parte médico emitido esta tarde desde ese centro de salud, Lautaro Coronel, de 25 años, continúa “en estado crítico” y su “pronóstico es reservado”.

El informe indicó que quien integra la movida musical conocida como “Cumbia 420″ junto a L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo sigue requiriendo apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras.

El Noba fue trasladado al hospital El Cruce en estado grave luego de haber impactado contra un auto con su moto y haber caído al asfalto, sin llevar puesto su casco reglamentario.

Vanesa Aranda, madre de El Noba, manifestó que está pasando tiempos difíciles debido al estado de su hijo. Tal es su preocupación que se tomó vacaciones en su trabajo y tomó la iniciativa de instalarse en un motorhome frente al Hospital en donde se encuentra internado su hijo, con el fin de estar cerca de él y acompañarlo en este delicado momento.

El video del accidente de “El Noba” en Florencio Varela

Al cumplirse una semana del grave accidente de “El Noba”, trascendió un video que muestra el momento del impacto. Fue captado por una cámara de seguridad de Florencio Varela.

En las imágenes se puede ver el momento en que la motocicleta de “El Noba” es impactada por un Peugeot 208 en la esquina de calles Luis Braille y Solís.

Tras el accidente fue trasladado de urgencia a un hospital del partido bonaerense. Coronel, de 25 años, es uno de los referentes de la “Cumbia 420″, el movimiento musical que integra junto a otros artistas como L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo.