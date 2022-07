“Mi Bebito Fiu Fiu” tiene una versión cumbia y el tema viral la rompe en TikTok

“Mi Bebito Fiu Fiu” es uno de los temas más viral del último tiempo en TikTok y como no podía ser de otra manera, ya tiene su versión cumbia. Fue La Banda de Carlitos, con la voz de Eugenia Quevedo, quien hizo bailable la canción que tiene millones de reproducciones en las redes.

El video del nuevo tema también tomó relevancia en la plataforma de origen chino. La versión que hizo el grupo musical tuvo repercusión y no faltará mucho para que suene en los boliches, como ocurre con la mayoría de los temas que surgen de TikTok.

El remix tiene la base de la canción “Stan” de Dido y Eminem, que se convirtió en un éxito en el 2000, y una letra súper cursi que llega a empalagar hasta al mayor de los románticos.

Aparentemente, la canción está inspirada en el supuesto caso de infidelidad del expresidente de Perú Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso Zully Pinchi.

Una tiktoker argentina asegura que es la intérprete de “Mi bebito fiu fiu”

Mariela Vicenzi, una tiktoker argentina, demandará a los peruanos Tito Silva y Tefi C., ya que ella sería la intérprete original de la canción viral. Según la joven, la voz es de ella pero le cambiaron la pista.

“Hola gente ¿cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es ‘Mi bebito Fiu Fiu’, les vengo a mostrar que yo soy la cantante”, dijo con total seguridad.

Y agregó: “La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”.

Por lo que la argentina, Mariela Vicenzi sería la voz del pegajoso tema, que tirene más de 23 millones de reproducciones, y del que todos hablan hace semanas. Para ello, intentó demostrarlo a través de su perfil de TikTok @marivincenzi para no dejar dudas de que es ella.

“Gente por favor espero que se haga justicia. Yo la estoy pasando medio mal porque era mi canción. Ya sé que es media bizarra y todo lo que digan, yo quería que genere ese impacto justamente, pero qué sé yo. No me copa nada que me hayan robado, así que se haga justicia”, dijo dolida.