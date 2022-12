Mhoni Vidente no falla y predijo los finalistas del Mundial de Qatar: qué otras visiones acertó

No son pocos a los que les interesa tener información acerca de lo que podría llegar a suceder en el futuro. Y este grupo de personas aumenta considerablemente cuando hay grandes eventos que causan emoción, expectativas y ansiedad en las personas, como lo es la Copa del Mundo. Mhoni Vidente fue una de las que predijo algunos de los resultados del Mundial de Qatar 2022 que se cumplieron. En sus redes sociales, la astróloga contó cuál sería el destino de las 32 selecciones participantes.

Cuando comenzaron los octavos de final, la tarotista habló de tres selecciones que llegarían a disputarse la copa: Argentina, Francia y Brasil. “Son mis candidatos para ganar. Definitivamente, esos equipos siguen brillando”, había expresado en su canal de YouTube.

Mhoni Vidente.

Efectivamente, la final del mundo se disputará este domingo 18 de diciembre entre Argentina, que le ganó 3 a 0 a Croacia, y Francia, que consiguió la victoria ante Marruecos por 2 a 0.

Las acertadas predicciones sobre México

La cubana había hecho otras proyecciones del mayor evento deportivo incluso antes de que comenzara. Un ejemplo es su mención al contundente fracaso de México. Con respecto a esto había dicho en su canal de YouTube: “¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”.

Partido de México y Arabia Saudita, uno de los duelos que cerró el Grupo C del Mundial Qatar 2022. (AP)

No solo eso, sino que también había predicho la renuncia su técnico, el argentino Gerardo Martino: “La afición mexicana los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente, al entrenador no le interesa sacar adelante a México. Y veo una renovación de ese cargo, con otro nombre”.

Ambas predicciones se cumplieron. La selección mexicana no pasó la fase de grupos, algo que no sucedía hace 40 años, y el Tata Martino abandonó la dirección técnica después del partido contra arabia saudita. “Soy el responsable de este fracaso... Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer”, declaró entonces.