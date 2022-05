Menú de los Premios Martín Fierro 2022: muchos famosos resaltaron la pequeñez de los platos

Finalmente el gran día de los Premios Martín Fierro 2022 llegó y fue transmitido por Telefe desde el hotel Hilton de Puerto Madero. Uno de los comentarios de la noche en los pasillos del salón Pacífico tuvo que ver con pequeñez de las porciones del menú que si bien fue exquisito, varios deslizaron por lo bajo haberse ido con hambre, según Primicias Ya.

La entrada consistió, según indicaba el menú apoyado sobre cada uno de los platos, de langostinos marinados con chutney de mango, un cremoso de palta y sopa de cilantro. A juzgar por la imagen, se trató de un solo langostino nadando en un plato enorme.

Langostinos marinados con chutney de mango, un cremoso de palta y sopa de cilantro

En tanto, lo más suculento de la noche fue sin duda el plato principal. Un ojo de bife, puré marinado con zanahorias laqueadas y piñones crocantes.

Plato principal del menú de los premios Martín Fierro 2022

Por su parte, a la hora del postre, que llegó en la tanda comercial luego del video homenaje a todas las figuras que murieron estos años, se sirvió un bizcocho cítrico con curd de maracuyá y espuma de limón.

Postre del menú de los Martín Fierro 2022.

Estefi Berardi, otra que también disparó sin filtro contra el menú de los premios Martín Fierro 2022

Locierto es que mientras varios se fueron masticando hambre, otros se quejaron porque el café que sirvieron a eso de las 0:30 hs. estaba literalmente frío. En tanto, otra que fue muy crítica con la comida de los premios Martín Fierro fue Estefi Berardi que, si bien no participó de la fiesta, aseguró desde Mañanísima (Ciudad Magazine) que según le confiaron varios asistentes pasaron hambre.

“¿Se podía pedir otro plato? A mí me dijeron que se cagaron de hambre. Se lo pregunté a varias personas, y pasaron hambre”, disparó la periodista del programa de Carmen Barbieri al ver las imágenes de la comida, a lo que su conductora le explicó que “Es una fiesta importante, es una fiesta con nivel, no van a comer un plato de ravioles grandes”. Y su sumó su compañero Pampito acotando “No es un bodegón, son los Martín Fierro”. Pero ante las respuestas de sus compañeros de programa, Estefi Berardi subió la apuesta y aseguró “Yo tengo el estómago chiquito, veo ese plato y me quedo con hambre”.

Quien dijo lo suyo al regresar a su casa fue Darío Barassi, quien subió a sus redes un divertido video donde mostró que ni bien llegó a su hogar se dispuso a comer una picada: “Tengo un tuper de picada, vengo llegando de los Martín Fierro, orgulloso del premio a mi programa....”, destacó Barassi, quien si bien no dijo tener hambre, ¿habrá sido ese el motivo de su picoteo?