Megan Fox, George Clooney, Will Smith y Ashton Kutcher: los poliamorosos de Hollywood

El poliamor y las relaciones abiertas cada vez son más comunes y dejan de ser tabú. Aquí una lista de diez celebridades de Hollywood que han expresado públicamente que están a favor y que practican sus relaciones fuera de la monogamia.

El caso más emblemático es el del actor George Clooney y su esposa Amal. Según Radar Online, en 2017 la entrada de su casa se convirtió en el lugar en el que parejas swingers (intercambio de parejas) se dedicaban a disfrutar de orgías homosexuales y bisexuales.

George Clooney y su esposa Amal Alamuddin (Foto: huffingtonpost.co.uk/ Getty Images)

La policía local trató de tomar medidas al respecto, pero a pesar de todo se siguió repitiendo este tipo de incidentes. “El área está cubierta con condones usados, y una vez que se pone el sol está lleno de coches aparcados con vidrios empañados”, reveló un vecino.

Otra pareja que apostó a ser abierta fue la de Ashton Kutcher y Demi Moore. Se casaron en 2005 y se separaron en 2011. Ese mismo año, una fuente reveló a una revista hollywoodiense que ambos tenían un matrimonio abierto: “Todo el mundo en Hollywood sabe de su acuerdo, pero ellos logrado mantenerlo en secreto del público en general”.

Ashton Kutcher y Demi Moore estuvieron casados entre 2005 y 2011. Foto: antena3.com

August Alsina es un rapero de 27 años que declaró haber tenido una relación con Jada Pinkett Smith y que Will Smith, su esposo, lo sabía y lo aprobó.

En 2008, Will Smith manifestó a la revista Now Magazine sobre su relación con Jade Pinkett Smith: “Nuestras perspectivas son no suprimir lo que es natural, y es normal que te sientas atraído por ciertas personas. Si esto pasa entonces uno tiene que decirle al otro: oye, necesito tener sexo con alguien”.

Will Smith y Jada Pinkett fueron tendencia por su escándalo en los Óscar

El cuarto caso es el de Megan Fox y Brian Austin, que tuvieron también su experimento en el 2009. Una relación especial en la que la actriz se llevaba la mejor parte, ya que ella si podía tener sus affaires.

Megan Fox

Otras celebridades de Hollywood que se expresaron a favor del amor libre

Previo a su ruptura con Brad Pitt, Angelina Jolie dijo que dudaba que “la fidelidad sea absolutamente esencial para una relación”. Estuvieron juntos durante once años, y en 2009 la actriz afirmó: “Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial para una relación. Es peor dejar a tu pareja y hablar mal de ella después”.

“Ni Brad ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados el uno al otro. Nos aseguramos de que nunca nos limitamos”, dijo ella a la revista alemana Das Neue Blatt.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en tiempos en los que su matrimonio ya venía en picada. (AP)

Otro caso similar es el de Justin Timberlake y Jessica Biel. Ambos dejaron muy claro cuando empezaron la relación, que sería completamente abierta. Así se hizo durante los primeros meses, pero finalmente Jessica pidió que la relación regresara a ser “normal” y “sana”.

Jessica Biel y Justin Timberlake

Por otro lado, quien se expresó en contra de la monogamia fue Scarlett Johansson. “Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Sin embargo, no pienso que sea natural ser monógamos” afirmó la actriz. Scarlett Johansson estuvo casada dos veces, y actualmente mantiene una relación con Colin Jost, el presentador y cómico de Saturday Night Live.