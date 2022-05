Mau y Ricky Montaner lanzaron acusaciones a Marley por revelar información confidencial de “La Voz”

Una de las ternas incorporadas este año en los Martín Fierro fue la titulada “Big Show” dentro de la cual resultó ganador el ciclo La Voz Argentina. En pleno festejo y frente a tanta emoción, a Marley se le escapó que en junio regresa la nueva temporada del reality, según Pronto.

Lo cierto es que, faltan muy pocas semanas para volver a ver a Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky girando sus sillas durante las audiciones a ciegas para quedarse con la mejor voz del país.

"La Voz Argentina"

Este martes, Marley compartió en sus redes sociales imágenes donde mostró parte de la intimidad del backtage que grabaron hace algunos meses los hermanos Montaner.

En el vídeo se observa a Marley junto a Mau y Ricky conversando en el estacionamiento del canal rodeados del equipo técnico del programa. Se trata de un material audiovisual generado en el mes de abril, cuando los artistas grabaron la promo para la nueva edición de la competencia. Marley comienza explicando frente a la cámara de su celular, que el video iba a ser publicado a futuro.

Marley junto a Mau y Ricky. Captura video

“¿Ya se puede decir lo que estamos haciendo?”, señaló Ricky Montaner al ver que estaba siendo grabado. También sorprendido, Mau no se quedó atrás y al igual que su hermano cuestionó lo mismo. Y aunque todos los presentes estuvieron de acuerdo en que ninguno podía subir material a las redes sociales antes de que los productores lo autoricen, los hijos de Ricardo aprovecharon para acusar al conductor de no poder guardar algunos secretos.

“Ahora que estamos aquí… Marley tú dijiste en una entrevista que volvía La Voz, ¿Lo dijiste verdad?” comenzó diciendo el menor de los Montaner exponiendo a Marley delante del productor del programa que estaba presente en este encuentro.

La Voz Argentina.

En complicidad, Ricky redobló la apuesta y lo acusó haber anticipado algo todavía más personal: “Marley, otra cosa que hiciste tú en una entrevista… (cuando yo aún no había dicho cuando me iba a casar), explicaste que el 8 no ibas a estar porque era la boda de Stefi y Ricky... ¡salió en todos lados!”. Sin embargo, después de estas divertidas acusaciones Ricky destacó: “¡Así te amamos!”.