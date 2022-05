Matías Camisani habló sobre las críticas que sufre en redes sociales: “Muchas veces no tengo ganas de laburar”

En la noche del sábado se transmitió otra emisión del programa “PH Podemos Hablar”, transmitido por Telefe y conducido por Andy Kusnetzoff. Allí pasaron Flor Vigna, Nico Occhiato, Ofelia Fernández, Luis Novaresio y Matías Camisani, quien sorprendió con sus declaraciones.

Cuando Andy lanzó la consigna sobre cómo reacciona ante las críticas de las redes sociales, el primero en pasar al frente fue Camisani, al que le mostraron un mensaje en redes que decía “hoy tengo menos ganas de laburar que Matías Camisani”.

Ante el contenido del sobre, el ex marido de Dolores Barreiro señaló: “Si digo que me siento bien, es una mentira total. A nadie le gusta que lo bardeen. Jode, pero uno ya hace un laburo de tomar distancia de todo eso y hay cosas que me llegan que directamente ni las miro”, comenzó.

“Jamás contesté nada… ¡Bah! Capaz que alguna vez contesté algo, pero siempre con altura. Pero no tengo problema de leerlo ni de contestarlo”, aseguró y luego aclaró que las críticas son parte de “un prejuicio instalado”.

Después de dos décadas, se acabó el amor entre Dolores Barreiro y Matías Camisani

“Cuando conocí a mi ex fue haciendo el mismo laburo: unas fotos para la misma marca. Y ya desde ese momento, ella ganaba como cuatro o cinco veces más que yo”, se refirió al origen del prejuicio.

“Y también pasó que yo en ese momento tenía ese perfil de estar más tiempo con mis hijos y ocuparme de ellos. Eran cinco chicos con alguien que se hacía cargo, y se instaló esto como un chiste”, dijo, sobre las versiones de que no le gusta trabajar.

Matías Camisani

“La verdad es que nadie sabe qué hago, y laburo un montón. Y tener cinco pibes es un montón de laburo, pero me lo tomo con distancia. Y me parece que uno cuando critica desde el anonimato está hablando más de sí mismo que de la otra persona”, señaló.

Al cerrar con las declaraciones, Camisani bromeó: “Le diría que yo muchas veces tampoco tengo ganas de laburar”, dijo ante las risas de sus compañeros.