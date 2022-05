Martín Redrado no tutubeó al asegurar que no es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

En medio del conflicto con Luciana Salazar, Martín Redrado fue abordado por “Socios del espectáculo” y por primera vez habló de la relación que lo une con Matilda, la hija de la modelo. El expresidente del Banco Central de Argentina negó ser el padre de la niña y despejó todas las dudas.

“¿Te sigue uniendo algo a Luli Salazar, por lo menos Matilda? ¿La seguís sintiendo como una hija?”, le preguntó la notera de Socios del Espectáculo.

Y sin dudarlo, el economista respondió: “Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años”.

“Todos los compromisos que tomé fueron cuando éramos pareja. Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que cumplir, aparte de los que cumplí, que fueron muchos”, expresó Martín Redrado, categórico.

“Seguir alimentando esta fantasía de que soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie. No les hace bien a nuestras familias ni a los involucrados. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda”, concluyó el político, dejando en claro su vínculo con la hija de Luciana Salazar.

Luciana Salzar apuntó duro contra Martín Redrado en Instagram

Horas antes de que aparecieran las declaraciones de Redrado en televisión, Luciana Salazar se volcó a su cuenta de Instagram para hablar de su pelea legal con su expareja, Martín Redrado.

“Depende de él solo terminar con todo esto y no lo hace. Solo tiene que complir con todo lo que se comprometió y firmó. No lo está haciendo por eso recurro a la Justicia”, dijo Luciana sobre lo que espera de Redrado.

Martín Redrado aseguraró que no es el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar.

“Él quiso subsanar el daño que me causó a mí y a mi hija desde hace más de un año y no lo hizo, sino que lo duplicó”, agregó. Y luego ahondó en el tema: “El daño me lo hace día tras día con diferentes situaciones, durante este último año sobre todo. Yo solo conté algunas cosas, pero no conté todas”.

“Por eso, hoy soy yo la que recurre a la Justicia para hacer valer los derechos de mi hija y míos. Los pocos que conocen esta historia a fondo concuerdan que para ellos está solo en él terminar con todo esto”, espresó enojada con la situación.