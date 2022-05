Mariana Brey reveló el costoso regalo que recibió de Fort

Ricardo Fort sigue generando noticias, a 9 años de su muerte, y está siempre presente en el recuerdo del público y de quienes lo conocieron personalmente. Es así que la panelista Mariana Brey, entabló una relación especial con el empresario.

Ricardo Fort

La periodista contó en el programa de radio Detrás de escena, por AM 540, una anécdota muy particular con Fort. Reveló qué costoso regalo le hizo, cómo la sorprendió y qué hizo ella con obsequio.

“Una vez vino Ricardo de invitado al programa BDV, que hacíamos con Angel De Brito y Andrea Taboada por Magazine, y me trajo de regalo un tapado de piel original de la marca Breeders, que salía una fortuna. Yo no lo podía creer. Era en color rojo, gris y crudo, igual a otro que le había regalado a Graciela Alfano. Pero como era muy llamativo y costoso, me daba cosa usarlo y lo dejé dos años prácticamente guardado en el ropero”, contó la Brey.

Y continuó: “Así como era de amoroso, era de explosivo y como habíamos tenido un cruce mediático, él cayó ese día a BDV con una bolsa de Breeders y me dijo: ´No acepto un no, tenés que aceptarlo, es tuyo´. A mí me daba cosa que fuera de piel real de animal, ni sé de qué animalito era, y además era muy costoso entonces lo guardé por años en el placard”.

Mariana Brey

Su compañero en la radio Nico Peralta, no se quedó solo con lo que comentó Brey y la indagó: “¿Y qué hiciste con el tapado si no lo usabas?”. A lo que la conductora respondió: “Un día Mariana Fabbiani, con quien ya estaba trabajando en El diario de Mariana, me dijo que intentara devolverlo o cambiarlo por otra prenda. Fui hasta el local de la marca, pedí el cambio y como ese tapado era de los más requeridos y estaba agotado, me lo tomaron de inmediato. El tema es que yo no me di cuenta y siento que un poquito me estafaron porque costaba mucho y no sé si me dieron en compensación lo que correspondía”.

“Elegí tres tapados de piel sintética: uno azul noche, otro rojo y un tercero color crudo. No me arrepiento de haberme deshecho del regalo original de Fort porque jamás lo iba a usar y en cambio a los tres que adquirí después los usé bastante y los sigo usando”, finalizó Mariana.