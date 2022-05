Marian Farjat reveló el mal momento que pasó con Martín Salwe: “No me dejaba bajar del auto”

Martin Salwe, exlocutor de ShowMatch, es uno de los participantes más renombrados de El Hotel de los Famosos, sobre todo por su affaire con Silvina Luna, y luego con Emily Lucius. Ante la aparición de Salwe en la agenda mediática todas las semanas, Marian Farjat aprovechó y contó en su Twitter una incómoda situación que el locutor le hizo vivir.

Silvina y Martín en "El hotel de los famosos"

La ex Gran Hermano, Marian Farjat, dedicó una catarata de tuits para contar una fea experiencia que vivió junto a Martin Salwe, locutor de ShowMatch y hoy participante de El Hotel de los Famosos.

“Tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años, a él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo Gran Hermano”, comenzó diciendo.

La catarata llegó a partir de que Leo García lo calificara de "homofóbico" a Salwe

“Recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto”, agregó la ex GH.

Luego amplió: “Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía el NO ES NO”.

Más tuits de Farjat contra Salwe

Por otro lado, explicó que Salwe siguió insistiendo. “Me llamó varias veces insistiendo, pero nunca más hablé ni lo volví a ver. No me llevé una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y obviamente nunca más lo volví a ver”, añadió.

Marian Farjat participó de Gran Hermano, en el que fue pareja de Brian Lanzelotta

Martín Salwe tuvo un affaire con Silvina Luna, y ahora está con Emily Lucius

En El Hotel de los Famosos, el locutor se acercó a Silvina Luna en las primeras semanas: tuvieron una cena romántica, algunos besos y muchos mimos al dormir juntos en la misma cama. Luego de que se fuera la modelo, y al entrar Emily Lucius, Salwe se acercó a la influencer y llegó a concretar una mini relación dentro del reality, con algunos besos a cámara.

El beso esperado entre Emily y Martín

Con respecto a la relación con las mujeres, Marian Farjat en su catarata de tuits dio su veredicto de cómo es el locutor. Luego de escribir que “como no le di bola se encargó de hablar mal de mí”, lo catalogó de machista. “En conclusión, solo usa a las mujeres, es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa”, expresó.