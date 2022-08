María Rosa Fugazot contó que atraviesa uno de sus peores momentos y que vive de prestado con una amiga

María Rosa Fugazot vive momentos difíciles y contó cómo es su vida en la actualidad. Si bien la prestigiosa actriz trabajó toda su vida, declaró que no tiene su propia casa y que vive “de prestado” en la casa de una amiga, según Exitoina.

En una entrevista radial con el programa “Detrás de escena”, Fugazot se sinceró respecto al mal momento que atraviesa: “No tengo ahorros y las veces que logré hacerme un colchoncito, lo invertí en la educación de mis hijos y en darles un techo a cada uno. No tengo techo propio y no me interesa porque eso no me lo voy a llevar cuando me muera”.

María Rosa Fugazot

“¿Pero no pudiste ahorrar y tener tu casa?”, le consultaron. A lo que la artista, respondió: “Trabajé toda la vida y cuando no tenía laburo de actriz hice de todo: desde coser pullovers con una amiga hasta vender regalos empresariales. No se me caen los anillos y lo único que pido es salud y poder trabajar y que se me permita vivir con lo que gano”.

“¿Qué pasó con su casa?”, insistieron. “Si bien tuve mi casa y con César Bertrand, mi marido, tuvimos también una quinta, luego repartimos todo: la quinta se la quedó nuestro hijo Javier y el departamento se lo dejé a mi hijo René y le hice la sucesión en vida así no tiene quilombos ni pierde guita cuando yo me muera con los tramiteríos”, sostuvo ella.

Y agregó: “Los dejé tranquilos en ese departamento a René con su mujer Belén y sus hijos Sofía y Franco, y yo me fui de prestado a la casa de una amiga que tengo hace 60 años. Asimismo, reveló: “Como se fueron los inquilinos, me la ofreció y entré en un lugar que estaba con deudas y destruido. De a poco lo voy arreglando, me ocupo de conservarlo y pagar los muertos que dejaron ahí. Como tenía a otra amiga que estaba colgada como yo y sin tener donde vivir, la sumé conmigo y estamos las dos en la casa”.

Finalmente, María Rosa, que se prepara para recibir, el próximo 20 de diciembre, los 80, se sinceró: “La edad no me molesta y solo le pido a Dios que me dé salud, trabajo y poder seguir luchando. A mí lo que me mata es la falta de laburo porque tengo que pagar las cosas y si no trabajo, no como”.

María Rosa Fugazot tiene en su pasado otros episodios complicados de mala situación económica

No es la primera vez que María Rosa Fugazot da cuenta de su mala situación económica. En mayo de 2021, aseguró que con su jubilación no le alcanza para vivir y que, incluso, tampoco podía pagarse un alquiler. Las crudas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que le realizó Andrea Falcone en Jubilados TV (A24).

Ante la insinuación de la abogada en tanto a que “los artistas tienen que trabajar por años para ganar grandes sumas de dinero y que las jubilaciones son mínimas”, Fugazot sentenció: “Yo nunca me quedé con la jubilación, si hubiera tenido que vivir de mi jubilación me suicido”.

María Rosa Fugazot, hoy. Captura video.

En esta línea, remarcó: “Lo ridículo es que una vez que me jubilé con 65 años, después de haber pagado por 60 años la jubilación, no me tocó ninguna ventaja, ni tengo retroactivo ni un pito, es decir, nunca me toco nada. De todas formas, he seguido pagando porque tuve que volver a inscribirme en monotributo para volver a trabajar”.

En tanto a su permanencia en el país, la reconocida actriz manifestó con indignación: “Yo me pude haber ido de Argentina en su momento, pero decidí quedarme y yo no protesto de lo que pasa porque nos pasa a la mayoría pero si de lo que me quejo es de haberle dado tanto al país, haber sido respetuosa de todas las leyes, haber pagado siempre lo que correspondía de haber rascado de donde no había para pagar, para no deber, para no ser deudora o morosa y al final no me sirvió de mucho y hoy mismo tampoco”.

Tras los comentarios de Fugazot, la creadora del programa expresó: “Te escucho hablar y pienso que este país es una trampa”, a lo que la legendaria artista le contestó: “Exacto sobre todo si sos honrado. A mi hijo yo lo anoté a los 18 años y a los 23 años de él lo tuve que volver a pagar retroactivo, explícame por qué”.

Como si eso fuera poco, Fugazot, además, contó: “Tengo que agradecerle a dios que siempre me haya puesto un proyecto adelante como para poder seguir peleando. Dos veces me quede en la calle, una de ellas en el famoso corralito”.

Y sobre esa situación, siguió relatando angustiada: “El 21 de diciembre del 2001 yo tenía todo arreglado tele, teatro, etc; y el 2 de enero ya no tenía nada. Encima los únicos ocho mil dólares que tenia, estaban en el corralito. Con el tiempo, de eso ocho mil me dieron cuatro mil pesos porque me pagaron a 50 centavos el dólar y me lo tuve que comer porque necesitaba la plata”.