Margot Robbie: las fotos de la “Barbie” que estuvo desnuda 17 horas con 30 hombres alrededor

Margot Robbie, actriz de Hollywood de 30 años, está filmando su nueva película “Barbie”, en la que interpreta a la famosa muñeca, junto a Ryan Gosling, quien hace de ‘Ken’. Es una de las actrices más bellas del mundo del cine y alcanzó la fama en ‘El lobo de Wall Street’, película donde sufrió una escena en la que estuvo tocándose durante 17 horas con 30 hombres mirándola.

El 21 de julio de 2023, se estrenará la Barbie de Margot Robbie. La australiana produce y protagoniza la película sobre la famosa muñeca rubia, que dirige Greta Gerwig y en la que Ryan Gosling se tiñe de rubio platino para dar vida a Ken.

Ken y Barbie, o Ryan y Margot, en su nueva película

Margot Robbie y Ryan Gosling, en la filmación de "Barbie"

La película fantasea con una vida de plástico fantástica, con Robbie y Gosling entre patines, sombreros de cowboy, mucho rosa y colores flúor.

Con 30 años, Margot Robbie interpretó diferentes papeles que la llevaron hacia el estrellato hollywoodense. En 2008 la australiana debutó en la pantalla con pequeñas apariciones, aunque su saltó a la fama fue a partir de 2013 con ‘El lobo de Wall Street’. Luego, se destacó en películas como ‘Focus’, con Will Smith o ‘La gran apuesta’.

Robbie empezó en la actuación a los 17 años

Otro de sus papeles icónicos fue su Harley Quinn en ‘Escuadrón Suicida’, o su Sharon Tate en ‘Había una vez en Hollywood’, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. También se destacó en ‘I, Tonya’ y en ‘Bombshell’.

Robbie es de las actrices más bellas de Hollywood

La escena que Margot Robbie estuvo tocándose con 30 hombres alrededor

En el taquillero filme ‘El lobo de Wall Street’, Margot Robbie se puso en la piel de Noami Lapaglia. Primero fue la amante de DiCaprio, luego se convirtió en su mujer. Durante toda la película, la australiana tuvo que realizar escenas subidas de tono, de maltratos, desengaños y violencia.

Sin embargo, ella relató que la traumó una secuencia erótica. “No aparece cuando estás viendo la película, el público no lo ve, pero en realidad estamos en una habitación pequeña con 30 miembros del equipo técnico. Todos hombres. Durante 17 horas estuve fingiendo estar tocándome”, explicó en una entrevista con la revista Porter.

La escena de Margot Robbie que la traumó

“Es una cosa muy extraña, debes enterrar la vergüenza y lo que te parece absurdo… Fue realmente incómodo, profundo y completamente comprometido”, agregó.

Fue ella quien hablo de acoso sexual. Manifestó que después de eso pudo darse cuenta de lo que significa, verdaderamente, sentirlo en piel propia. “No sabía lo que era eso, lo del acoso. Es de locos. No sabía que se podía decir: ‘He sido acosada sexualmente’ sin que nadie te estuviese tocando. Que podías decir: ‘Esto no está bien’. No tenía ni idea...”.

Margot se lució en el Escuadrón Suicida

“Ahora sé lo que es porque a raíz de las escenas, he investigado en qué consiste el acoso sexual, cómo ser discriminada por tu trabajo o económicamente. Yo he caído en el machismo en algún momento de mi vida, ahora que lo pienso y que sé de qué trata”, sostuvo Margot.

“Esa mañana que fui a trabajar, que sabía que tenía que hacer esa escena, estaba temblando, asustada, todo el tiempo pensaba que no la iba a poder hacer. Cuando me tocó hacerla, me tomé tres tragos de tequila y luego me quité la ropa y la hice. Estaba re bien. Realmente me ayudó a evitar que me temblaran las manos y me dio un pequeño impulso de confianza”, añadió.