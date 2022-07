Malena Pichot, filosa contra Wanda Nara: “Viven de ser hegemónicas y perpetuar imágenes mentirosas”

Wanda Nara salió a hacerle frente a todos los que la critican por usar filtros en las redes sociales con una fotografía sin retocar y una reflexión de cómo es su vida y su cuerpo en la realidad. Malena Pichot la leyó y no dudó en ir a Twitter para despacharse con frases filosas.

La actriz y humorista no le creyó nada a la mujer de Mauro Icardi y decidió tuitear en contra de todas las influencers que, en su opinión, venden una imagen irreal en el mundo virtual y no la pueden sostener por siempre. Malena no mencionó a Wanda pero quedó claro que se refería a ella.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

“Viven de ser hegemónicas y perpetuar imágenes mentirosas e inalcanzables sobre el cuerpo femenino. Viven de eso exclusivamente y cada tanto se hacen la ofendidas con el mismo sistema que promueven y fomentan”, escribió primero la artista.

Qué dijo Malena Pichot sobre Wanda Nara

Enfurecida, la actriz y humorista siguió escribiendo en Twitter y generó revuelo. Muchos de los usuarios respaldaron su postura y retuitearon su publicación hasta que se hizo viral y llegó a los medios de comunicación.

Después del primer mensaje, siguió: “Entonces hacen un descargo en redes sobre lo difícil que es para las mujeres vivir en este mundo donde los estándares de belleza son tan altos, estándares sostenidos por ellas mismas hasta ayer, y que sostendrán en la foto de mañana. ¡Pero hoy no! HOY basta”.

Para cerrar, usó un tercer tuit en el que expuso: “Usufructúen su hegemonía como se les canta el orto, pero tengan la decencia de sostener lo que venden”.