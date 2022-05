Madonna emocionó con las imágenes del velorio de los 19 niños fallecidos en la masacre en Texas y con un fuerte mensaje

Madonna es una de las estrellas que se refirió a la masacre de Texas en la que murieron 19 niños, dos adultos y el asesino, un joven de 18 años. La artista se puso en el lugar de las familias de las víctimas y pidió que las autoridades reaccionen para evitar más muertes por el uso de armas de fuego.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video con las caras de los 19 niños que murieron y las imágenes del emotivo velorio. “¿No hemos tenido suficiente? Despierta”, escribió sobre el video y debajo una profunda reflexión sobre el tema.

El velorio de los 19 niños asesinados en Texas.

“No puedo imaginar el dolor y la angustia que deben sentir los padres de estos 19 niños. Tengo hijos en la escuela primaria y si un día no regresan de la escuela, no creo que pueda sobrevivir”, comenzó el relato.

“¿Cómo es posible que un chico de 18 años, que es un niño, pueda comprar 2 rifles automáticos en su cumpleaños sin verificación de antecedentes, sin capacitación en seguridad, sin hacer preguntas?”, se preguntó Madonna sobre la facilidad de adquirir armas en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, por lo que la cantante también resaltó que nadie vio los signos de advertencias de Salvador, el joven de 18 años que mató a sangre fría a 20 personas, entre ellas su abuela.

Las víctimas del tiroteo en Texas.

“El tirador publicó innumerables advertencias en IG y Facebook anunciando sus planes para disparar. Su abuela y alumnos en una escuela. ¡¡Nadie se percato!! Nadie lo detuvo”, siguió.

Madonna apuntó contra la legislación y la compra y uso de armas de fuego en Estados Unidos

“¿Cómo es esto posible? La Asociación Nacional del Rifle se niega a cambiar su posición y la legislación no puede lograr que se apruebe un proyecto de ley que requiera leyes más estrictas sobre la seguridad de las armas de fuego. A pesar del hecho de que ha habido más muertes por armas de fuego en Estados Unidos que días en este año. ¿¿¿Cómo es esto posible???”, se preguntó la artista.

“¡¡Necesitamos Proteger a Nuestros Niños!! Necesitamos reducir el acceso a las armas de fuego a las personas que corren el riesgo de hacerse daño a sí mismos o a otros”, insistió.

Las autoridades señalaron que el joven tirador llevaba un chaleco antibalas y estaba armado con un rifle al momento de ejercer el ataque. Foto: Gentileza

“Necesitamos insistir en la capacitación obligatoria para los propietarios de armas, de la misma manera que exigimos a las personas que estudien y aprueben un examen para obtener una licencia de conducir. Un automóvil es un arma potencial si no se usa correctamente”, comparó.

“¡Si no podemos cambiar la constitución, debemos rogar a los legisladores que aprueben la reforma de armas AHORA!”, insistió sobre el cambio de leyes para evitar futuras masacres.

Las víctimas del tiroteo en Texas.

“Qué trágico es que nosotros tangamos que rogar para mantener a todos los niños, todos los humanos, ¿A salvo de la violencia armada? ¿Cómo es esto posible? No más palabras, solo acción”, cerró contundente.