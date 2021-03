Macri se conectó a un Zoom de Juntos por el Cambio desde la cama y estallaron los memes

Este lunes el ex presidente Mauricio Macri participó en una reunión virtual con dirigentes de Juntos por el Cambio desde su habitación . El ex mandatario no se dio cuenta que a través de la cámara se podía ver la cama y su esposa Juliana Awada acostada en ella.

Ni bien advirtieron el descuido de Macri , los usuarios de Twitter tomaron capturas de la escena y la imagen copó la red social.

El motivo de la reunión en la que también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horaco Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich , Alfredo Cornejo y los diputados Mario Negri y Luis Naidenoff, entre otros, quedó opacado por el percance de Macri.

El motivo de la reunión

Según varios asistentes a la reunión se debatió la necesidad de mantener las aulas y las escuelas abiertas, con críticas a la modalidad bonaerense que fija un máximo de cuatro horas de presencialidad por jornada, informó Télam.

Finalmente los dirigentes de JXC dijeron estar preparados para “enfrentar” lo que definieron como “la agenda judicial” del Gobierno y aseguraron: “Vamos a trabajar para que en la Cámara de Diputados no se vote la reforma, ni la modificación de ley del Ministerio Público que arruina la independencia de los fiscales”.