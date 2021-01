Macri saludó y agradeció a un tuitero del Pro que se va del país

En este último tiempo son varias las personas que decidieron tomar sus valijas y emprender viaje para conocer otras culturas o directamente para dejar Argentina. Esto caso no fue la excepción, en donde un usuario militante del Pro y muy popular en Twitter, decidió marcharse. Recibió despedidas hasta del ex presidente Mauricio Macri.

@Apuntes_ más conocido en la red social como “Apu”, es un seguidor anónimo de Macri, quien abrió su cuenta en julio del 2010 y que a la fecha tiene 45.200 seguidores, entre los usuarios que el mismo sigue son todos de la cúpula de Cambiemos.

“El famoso Apu twitero´ (M. Macri). Los aviones que llegan no son noticia. Intento ser de los que hacen que las cosas pasen”, indica en su muro junto con una foto donde se ve una parada de colectivo que dice “Macri volve , te perdonamos”. Desde hace años, Apu viene defendiendo la gestión de Mauricio en la ciudad de Buenos Aires y en la Casa Rosada y despotricando al kirchnerismo.

Ayer anunció que se va del país “en busca de nuevos horizontes”, sin especificar a dónde, tal como prometía hace meses cuando aseguraba que “estaba vendiendo todo” para irse, Apu comenzó a recibir cientos de mensajes de seguidores que le agradecían “los aportes” y los “datos” así como el buen humor en cada uno de sus tuits.

Pero hubo uno que se destaco del resto y es que el ex presidente de la republica Argentina también se despidió “Gracias por todo el apoyo Apu! Buen viaje! @Apuntes_ #GraciasApu” escribió el mandatario en su Twitter.

Luego de este mensaje el hashtag #GraciasApu se transformó en Trending Topic (tendencia en las redes), logrando el segundo puesto con más de 3000 tuits, por detrás del tópico #US$650 que hace referencia a la cantidad de subsidios que recibió Aerolíneas Argentinas en 2020.

Inicios de un tuitero de Cambiemos

Desde su blog “Apuntes urbanos” se puede ver su último post que data del 29 de octubre de 2019, tras la derrota de Macri frente a Alberto Fernández en las últimas elecciones presidenciales. “Te tuteo, perdón. No te voté en la primera vuelta de 2007, sólo en el ballotage porque tenías claro que los problemas políticos se resolvían con política pero que a los problemas técnicos concretos no había necesidad de intoxicarlos con chamuyo; alcanzaba con una buena gestión”, escribió dirigiéndose al político.

“En 2010 me recibiste como bloguero en la Jefatura de Gobierno. Me prometiste el Metrobús de la Juan B. Justo para mayo 2011. Te creí y lo dije públicamente. Gané apuestas con eso”, escribió y admitió: “Pero no te hubiera votado en 2003. Cambiaste, evolucionaste, como todos y me incluyo.”

Por otra parte, continuando con sus palabras hacia Macri, se definió: “En los temas sociales soy liberal-progresista, judío humanista y ateo, estoy a favor de la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario (al que vos le abriste la puerta) y por eso soy el macrista número uno, porque desde tu pragmatismo liberal (que comparto) siempre tuviste claro que en los temas complejos se deben contrastar posiciones sin prejuicios, y eventualmente decidir. Y si la sociedad o los legisladores no toman la misma postura que el líder, está todo bien. Revolucionario”.

Y finalizó su texto con: “Mauricio, pa’lo que gustes mandar. Descansá y cuando puedas si querés te visito con algunos otros tuiteros que dejaron todo en la cancha y que me gustaría que conocieras”.