Luego del viral de “soy tu compañere”, habló Andra y explicó en TikTok lo que pasó

En los últimos días se viralizó un video en el que una persona no binaria estalló en bronca luego de que sus compañeros de facultad no respetaran que no se siente identificada bajo ningún género. “No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo y su reacción quedó registrada en un video que con el correr de las horas se volvió viral.

Sin embargo, tras escuchar el reclamo, el joven que le había dicho “compañera” se retractó y le pidió disculpas casi de manera inmediata, pero la estudiante no binaria ya estaba muy afectada. “Perdón, una disculpa, compañere (...)”, expresó y siguió adelante con el discurso que estaba dando.

Más tarde, Luis Hernández, otro estudiante que estaba en la clase explicó en TikTok el contexto del intercambio y detalló que la discusión comenzó en medio de una ponencia sobre el suicidio, donde un profesor mencionó que la depresión no distinguía nivel socioeconómico, religión, género, entre otros, pero, al mencionar “género”, la persona no binaria puntualizó a través del chat de la plataforma que género no es lo mismo que sexo.

Si algo no se imaginó ninguno de los integrantes de esa clase de zoom es que iba a viralizar en gran medida en la red, tanto en México como en el resto de los países.

Es por ello que Andra Milla, la persona no binaria en cuestión, decidió hacer un video en Tik Tok para explicar lo que sucedió en esa clase y cuánto le afecta a las personas que no se sienten identificadas dentro de un género que los discriminen o disminuyan su decisión.

Milla hizo tres grabaciones en las que detalló que este tipo de situaciones son muy comunes desde estaba en la secundaria y en los tres semestres de universidad ha pedido que se le llame con el pronombre que se identifica, mandando incluso correos electrónicos a sus profesores, que en muchos casos, no lo respetan.

“Yo suelo mandarle correo a mis profesores en cada inicio de semestre, también la oficina de género lo hace. Lamentablemente les profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de elle. Y es bastante triste, porque si elles no lo hacen, les compañeres tampoco van a hacerlo”, explicó.

Luego habló sobre los memes que abundaron en las redes y explicó que ese tema no le molesta, sin embargo, hizo énfasis que recibió comentarios muy negativos, que, si bien no le preocupan, solo ponen en evidencia la discriminación que sufren las personas no binarias, como así también los miembros de la comunidad LGBT+.

“El tema de la bola de nieve básicamente se refiere a sucesos que empiezan con algo muy pequeño y que se repiten, van incrementando, hasta que la bola de nieve se aplasta” explicó.

Finalmente en las grabaciones también comentaron que a esto se le conoce como misgendering, que es imponer a una persona un género con el que no se identifica.