Carrera contrarreloj de un agenciero: vendió la boleta ganadora del Quini 6 pero no aparece el ganador y podría perder millones

Atilio Gayoso es el encargado de una agencia de lotería en la localidad de Paraná. La noche del domingo, el joven agenciero de 25 años recibió el llamado de un cliente felicitándolo. “Me comentó que mi agencia había vendido la boleta ganadora del Quini 6. Yo no lo podía creer”, contó emocionado a los medios.

Una vez que recibió la llamada, Atilio buscó rápidamente en las redes sociales si aquella noticia era cierta. Efectivamente comprobó que sí, que en la agencia 173, ubicada en la calle Rawson 368 de la capital entrerriana, una persona había acertado los seis números ganadores de la Revancha del Quini 6, obteniendo un pozo acumulado de $289.787.155.

“Actualmente, soy el único dueño. Antes era de mi abuelo, después de mi abuela con mi tío, luego quedó mi tío solo y ahora yo. No sé quién es el ganador. Se juegan muchos números por día y es imposible acordarme a quién le pertenece”, explicó Atilio.

El barrio, tras enterarse de la noticia, quedó convulsionado. El boca en boca maximizó la novedad y se esperaba que con el correr del lunes apareciera la persona que con el 06, 14, 18, 27, 30 y 45 deberá acercarse al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) para reclamar su premio, detalla TN.

“Tiene 15 días para presentarse. Cumplido ese plazo, el premio vence y el dinero vuelve a acumularse en el pozo. Estoy más tranquilo ahora, porque la realidad es que imposible no enterarse de que ganaste el Quini 6. Así que tiene que aparecer”, sostuvo Atilio.

Tiene 25 años y vendió la boleta ganadora del Quini 6: los millones que perderá si no aparece el apostador.

El joven paranaense detalló que el ganador debe concurrir al IAFAS con la fotocopia del documento, otra del cuit y luego cumplir con una serie de requisitos que le informarán en el lugar.

“Yo gano el 1% del monto del premio; se le dice ‘estímulo’. La persona que apostó y obtuvo el premio no tiene que venir a la agencia porque yo no puedo hacer nada. Solo estoy obligado a entregar premios de hasta $300.000. Luego tienen que ir al IAFAS”, precisó Atilio.

Según sus cuentas, Atilio percibirá una suma cercan a los $2.000.000. “Estoy pensando en comprar algunas cosas que necesito, invertir otra parte del dinero y el resto ahorrarlo”, indicó el joven agenciero.

“Al igual que al ganador, a mí me sacan el 31% del premio. Sucede con todos los premios que superan los $1333,33 de ganancias. Está previsto así en una ley que rige desde el 2001″, aclaró Atilio.

Ahora bien, explicó: “Si el ganador no lo reclama, yo no cobro ese estímulo. Porque justamente es una cifra que se desprende de la ganadora, por lo que volvería también al pozo acumulado en caso de no cobrarse el premio mayor”.

“Actualmente, trabajo solo y estoy 100% dedicado a la tómbola. Llego temprano a la mañana, cierro un rato a la tarde para descansar y vuelvo a abrir hasta la noche. No queda otra que laburar”, dijo el agenciero.