Los sentidos mensajes de despedida a Ricardo Mur en las redes

El querido y reconocido comunicador Ricardo Mur falleció esta mañana repentinamente a los 68 años. La inesperada noticia causó dolor y tristeza entre sus colegas, quienes escribieron en sus redes sociales distintos sentidos mensajes de despedida para el periodista. Además, el gobernador Rodolfo Suárez le dio las condolencias a la familia de Ricardo en su cuenta de Twitter.

Ricardo Mur sufrió esta mañana a las 6 un infarto, confirmaron desde su entorno familiar. Los restos del querido periodista serán velados hoy de 11 a 20 en la cochería San Vicente. (San Martín Sur 1380, Godoy Cruz).

La noticia de su deceso no solo consternó e impactó a su familia, sino también a sus colegas y a su fiel público mendocino que lo siguió durante su extensa y exitosa trayectoria por los principales medios de la provincia.

Entre los periodistas que expresaron su dolor en redes sociales, una de ellas fue Laura Rez Masud, compañera de Ricardo en Canal 9 Televida. “Lo que aprendí de vos Ricardo. Fuiste un maestro. Te voy a recordar siempre. Que descanses en paz”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram. “Desde antes de estudiar periodismo, soñaba con trabajar algun día con Ricardo Mur. Y lo pude hacer. Fue la mejor escuela”, agregó.

"Que descanses en paz", deseó Laura Rez Masud para su compañero Ricardo

Laura Rez Masud lo despidió con dolor en su Instagram

Otro de los compañeros de Mur en Canal 9 que se expresó fue Oscar Zavala, periodista especializado en deportes, quien dejó un mensaje muy sentido. “Antes de publicar intenté buscar alguna foto donde se nos viera juntos, pero desistí, me iba a hacer más daño”, empezó diciendo Oscar en su escrito. “Murió Ricardo Mur dicen los titulares... tres palabras que hieren y duelen”, agregó.

Oscar Zavala se mostró muy triste por la perdida de Ricardo

Luego contó los distintos trabajos que compartieron: “Radio Deportes” por Nihuil en 1983 y programas en Radio LV10 y Canal 9. “Hace menos de un mes que me llamó para ofrecerme incorporarme a un programa que iba a empezar en Radio Luján, estuvimos más de una hora charlando de aquellos buenos viejos tiempos, y lo más lindo riéndonos mucho con tantas anécdotas”, añadió. “Pucha, Ricar, que pena que te hayas ido”, cerró con dolor.

Zavala compartió una foto de los inicios de ambos en Canal 9

Desde la cuenta de Twitter de Canal 7 Mendoza escribieron un mensaje de despedida para Ricardo: “Despedimos a nuestro colega Ricardo Mur, emblema del periodismo de Mendoza, que supo ocupar un lugar en la vida cotidiana de los hogares durante décadas. Sus últimos 10 años de carrera los transitó en la pantalla de Canal Siete. ¡Hasta siempre Ricardo!”.

La cuenta del Siete TV dejó su despedida para Mur

LOS MENSAJES DE CONDOLENCIA DE LOS POLÍTICOS

El gobernador Rodolfo Suárez fue uno de los primeros que se expresó en redes para despedir al periodista. “Lamento con profundo pesar el fallecimiento de Ricardo Mur, un referente del periodismo mendocino y una gran persona, a quien conocí en el barrio de mi querido pueblo La Consulta. Acompaño en su dolor a familiares y amigos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje del gobernador Rodolfo Suárez para despedir a Ricardo

El diputado nacional por el PRO, Omar De Marchi, también brindó un cálido mensaje en sus redes. “Quiero expresar mis sinceras condolencias a la familia y conocidos de Ricardo Mur, emblema del periodismo mendocino que hoy nos dejó”, dijo.

Por otro lado, Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo, escribió en sus redes: “Gracias Ricardo. Lamento la pérdida de Ricardo Mur. Una gran persona, emblema del periodismo mendocino, y un vecino muy querido de Luján con quien tuve el honor de compartir una muy linda entrevista hace unos días en Malbec Play. Mi más sentido pésame a familiares y amigos”.

El escrito de Sebastián Bragagnolo para despedir a Mur

También quien expresó su dolor por la partida de Ricardo fue Julio Cobos. “Un gran profesional y buena persona; lamento mucho el fallecimiento de Ricardo Mur, mi acompañamiento a su familia en este momento tan doloroso. QEPD”, escribió en su Twitter.

El senador provincial Lucas Ilardo publicó un mensaje sentido en sus redes. “Mis condolencias a la familia de Ricardo Mur. Él me realizó la primer entrevista hace ya muchos años con Marcelo Ortiz. Todavía recuerdo como me daba charla sobre otros temas para que los nervios no estuvieran. Gran perdida”, dijo.