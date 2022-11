“Los padres son el problema”: la polémica carta de una maestra que se volvió viral

Se trata de una docente jubilada del estado de Georgia, Estados Unidos. La maestra, cuyo nombre es Lisa Roberson, publicó una carta el 15 de febrero de 2015 arremetiendo contra el rol de los padres en la vida educativa de sus hijos. Si bien pasaron siete años de su publicación, la misma se volvió viral gracias a un usuario en Facebook que la rescató del olvido y revivió la discusión.

“Soy una maestra retirada y me molestan las personas que no saben nada acerca de la educación pública en las escuelas o que no han estado dentro de una clase decidiendo cómo arreglar el sistema educativo.” De esta forma comienza el descargo de Roberson, quien critica duramente las nociones que personas externas al ámbito educativo tienen sobre este.

Su escrito, publicado en la sección editorial del diario Augusta Chronicle, continúa: “Los docentes no son el problema. Los padres son el problema. Ellos no les enseñan a sus hijos modales, ni el respeto que deben tener sus hijos en la clase. El niño viene a la escuela con zapatos que cuestan más que toda la ropa que se pone el docente, pero no trae ni papel ni lapicera, y esos elementos se los debe pagar el docente de su propio bolsillo.”

Para la docente, las fallas en el sistema educativo no son a causa de sus compañeros, o no exclusivamente de ellos. Roberson afirma claramente que el rol de los padres y cómo estos crían a sus hijos es un factor de suma importancia al momento de adquirir conocimientos.

“Miran a las escuelas y dicen ‘el sistema educativo falla’” -prosigue- “pero deben mirar también la responsabilidad de los padres y estudiantes. ¿Los padres vienen a la noche de padres? ¿Ellos hablan con los docentes de manera regular? ¿Ellos se aseguran de darle a sus propios hijos las herramientas de estudio? ¿Ellos ayudan a sus hijos a hacer la tarea? La verdad es que los padres no se preocupan por nada de eso.”

La carta original publicada en 2015 por el diario Augusta Chronicle. Foto: Facebook Tony Flowers

Su reflexión, finaliza con un llamado a la acción por parte de los progenitores: “¿Los estudiantes toman notas en las clases? ¿Ellos hacen su propia tarea? ¿Los estudiantes escuchan o son la fuente de interrupciones de las clases? Por esto creo que los docentes no pueden hacer el trabajo que deben hacer los padres. ¡Hasta que los padres den un paso al frente y hagan su trabajo, nada podemos hacer para mejorar!”

El escrito fue compartido en Facebook por la cuenta de Tony Flowers. Allí, la polémica se desató y entre los internautas que expresaban sus opiniones, habían padres que acordaban con la maestra y quienes se defendieron de la acusación.

Una de las usuarias comentó: “¡Tan, tan cierto! Ya es hora de que los padres cumplan con su trabajo 24/7, no cuando tengan ganas de ser padres, ¡es un trabajo de tiempo completo!”. Sin dudas, la ex catedrática despertó muchas opiniones divididas y logró poner a reflexionar a muchos usuarios sobre problematicas que no reconocen el paso del tiempo.