Los memes y las reacciones de “preocupación” tras la amenaza e Canelo a Messi

Después del triunfo ante México, la Selección al igual que todos los argentinos, festejaron en los vestuarios y compartieron un video del festejo. En el mismo, se puede ver la camiseta del rival en el piso, lo que generó indignación por parte de Canelo Álvarez, un boxeador mexicano y quien amenazó al diez en su cuenta de twitter.

A los pocos minutos de viralizarse el video, Canelo Álvarez, campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra de México, amenazó al diez de nuestra Selección por su cuenta de Twitter. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial.

“Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, continuó.

En el video se puede ver a Lionel Messi haciendo un movimiento con su pierna derecha para quitarse el botín, por lo que así desplazó un poco por el piso la camiseta del rival.

Tras las amenazas del boxeador al astro del fútbol, las redes sociales comenzaron a llenarse de memes.

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

La reacción de los argentinos ante las amenazas de Canelo a Messi

Por su parte, el Kun Agüero, íntimo amigo de Messi, no se quiso quedar callado y enfrentó al boxeador. El ex jugador escribió en sus redes sociales: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor. Después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

El tweet del streamer tuvo muchísima repercusión. A los pocos minutos ya había juntado cientos de likes y retweets.