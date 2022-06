Los memes del escandaloso incidente que sufrió el Chaqueño Palavecino

Cuando el Chaqueño Palavecino daba su presentación en la 22° edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes”, un grupo de policías apareció en el escenario para pedirle que se retirara. El cantante enfurecido criticó el accionar de los efectivos, tiró el micrófono al piso y se fue. Ante la actuación estallaron los memes en las redes sociales.

El motivo de la policía para pedirle que se retirara del escenario era porque el show ya se había excedido del horario permitido por el municipio. Sin embargo, el Chaqueño no se lo tomó nada bien y se expresó ante el público “Perdón a todos. Me voy. Ganó el policía encargado. Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Voy a otro lugar”, dijo.

También arremetió contra el personal policial, que obligó al cantante a abandonar su espectáculo. “Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano”, dijo con mucha furia antes de bajarse del escenario y romper el micrófono contra el suelo.

Los memes

Después de que se viralizó el video con la situación que se vivió en Salta, las redes sociales explotaron y aparecieron los memes que se hacían alusión a lo sucedido. Algunos mencionaron que el Chaqueño Palavecino “es nuestro Jim Morrison”, otros recién por el escándalo se enteraron que nació en Salta y no en Chaco. Por supuesto, que como en cada situación de la vida real, hubo gente que lo asoció a un capítulo o una imagen de los Simpson.

Siempre hay un capitulo de los Simpson para cada situación.

Charly García también fue parte de los memes.

El Chaqueño Palavecino nació en Salta.

El meme hace alusión a cuando el Chaqueño tiró el micrófono contra el piso.

Bullrich también apareció entre los memes.

El ingenio de la gente para los memes.

El Chaqueño Palavecino se volvió tendencia en las redes sociales.