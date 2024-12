Los mejores memes del fuerte cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

El programa La Noche de Mirtha Legrand vivió uno de sus momentos más candentes de la temporada durante la visita de Roberto García Moritán este sábado. La icónica conductora no dudó en lanzar una de sus filosas observaciones al empresario gastronómico, generando un cruce que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de Pampita”, le dijo Mirtha, en alusión a la relación de García Moritán con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

El empresario gastronómico se refirió al impacto de su relación con Pampita en su carrera política y aseguró que “hubo muchísima maldad” sobre como se contó su separación de Carolina Pampita Ardohaín.

Lejos de quedarse allí, Mirtha, fiel a su estilo, volvió a cargar con un comentario directo: “Vos fuiste a Santa Bárbara, el country, estuviste una tarde un día o 24 horas, y cuando vio Pampita vio cómo vos dejaste se puso a llorar, se tiró al suelo y se puso a llorar”.

Visiblemente molesto, García Moritán desmintió el relato: “No es cierto. Si existió ese evento, yo no tengo nada que ver. Si estás instalando que tengo cosas extrañas, que estuve en fiestas sadomasoquistas, estás siendo muy injusta. Me estás tratando mal, hay un tono que no me agrada. En un tono hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco”.

LOS MEJORES MEMES DE LA NOCHE

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar al tenso momento con una catarata de memes. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) capturaron la esencia del cruce con ingeniosos comentarios y montajes que mostraron tanto la sorpresa como el humor con el que se vivió el episodio.

Los mejores memes del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán. Foto: captura.

Los mejores memes del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán. Foto: captura.

Los mejores memes del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán. Foto: captura.

Los mejores memes del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán. Foto: captura.

Los mejores memes del cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán. Foto: captura.

Yo con cada comentario que Mirtha Legrand le hace al pelotudo de Moritán: pic.twitter.com/uBjHROcbwy — lupin🐔 (@kolersoler) December 22, 2024

Mirtha Legrand con el ex marido de Pampita:pic.twitter.com/Z6IsghHdS2 — lupin🐔 (@kolersoler) December 22, 2024