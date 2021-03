Los mejores memes del buque que se encalló y colapsó el Canal de Suez

El buque Ever Given que se encalló el martes en el Canal de Suez, aún sigue obstruyendo una vía marítima primordial por la que pasa un 12% del tráfico marítimo comercial, lo cual hace correr el riesgo de traer graves consecuencias económicas y de seguridad.

“El tránsito por el Canal de Suez no solo es de cargueros, o petroleros, también de flotas navales militares y portaaviones estadounidenses”, explicó a los medios locales Haizam Amirah Fernández, investigador sobre el Mediterráneo y el Mundo Árabe del Real Instituto Elcano.

El experto explicó además que, esta zona es “un cuello de botella o punto de estrangulamiento que, si se cierra, se paraliza todo lo demás”.

Es por ello que se espera que este problema se pueda solucionar lo más rápido posible para que de ese modo no afecte a la economía mundial. A pesar de que ya se está trabajando en la liberación del Ever Given con diferentes herramientas, los usuarios no aguantaron las ganas y ya llenaron Twitter de memes al respecto.

Pero en las redes se han fijado particularmente en una excavadora que, comparada con las dimensiones del barco, se ve sumamente pequeña. En la foto original se ve a la retroexcavadora intentando horadar el terreno para así desencallar al buque.

Pero las diferencias de tamaño entre la máquina y la nave es lo que ha causado tanta gracia, ya que da la sensación que no terminará nunca de sacar la arena de alrededor.

Es entonces que los internautas están convirtiendo la imagen de ambos vehículos comparándola con la vida de cada uno.