Los héroes del día: vecinos, bomberos y policías rescataron a un perrito de las heladas aguas de Comodoro Rivadavia

Un perrito que cayó al mar helado de Comodoro Rivadavia fue el principal protagonista de un rescate comunitario, en el que participaron vecinos, policías y bomberos, los que unieron esfuerzos para lograr recuperarlo sano y salvo.

Las imágenes del salvataje fueron compartidas en un portal de periodismo ciudadano y se viralizaron en WhatsApp y redes sociales. En ellas, se puede ver al animalito intentando llegar a la orilla a nado, mientras busca mantenerse a flote en las turbulentas aguas. El problema radicaba en que el can siempre se dirigía hacia el muro de contención y de allí no podía salir.

En un intento mancomunado por salvarlo, bomberos de la ciudad chubutense se alistaron para intervenir con una escalera, pero dos vecinos se arrojaron al agua y a nado llegaron hasta donde estaba el perro. Tras unos breves minutos, regresaron a la orilla con la mascota abrazada y luego los bomberos facilitaron sogas y una escalera.

De esta forma, lograron traer de vuelta a la zona del paseo costero al can que lucía visiblemente extenuado y con principio de hipotermia. Rápidamente se lo trasladó a un centro veterinario.

Según lo detalló Pablo Grane, uno de las personas que se lanzó al mar, a ADN Sur, “venía transitando por la avenida camino a zona norte y me llamó la atención la gente agolpada sobre la costanera. Casi no paro pero cuando vi a los bomberos me di cuenta que estaba pasando algo serio. No dudé ni un minuto en tirarme, sentí que tenía que estar ahí”.

Luego indicó que “la situación era bastante difícil también porque era una zona con escombros y piedras, mucho oleaje y el perro estaba en malas condiciones, parecía que estaba como entregado”.

“Los bomberos no tienen los equipos para meterse, con esos equipos se hunden. Pero, cuando ellos pudieron poner la escalera, la atamos a los peldaños y en un momento, cuando hubo olas grandes, aproveché, me tiré y pude nadar hasta el perro, que estaba a unos 50 metros”, concluyó.