“Los extraterrestres están entre nosotros”: un exjefe espacial revela que Trump pactó para mantenerlos ocultos

¿Están entre nosotros? La pregunta sobre los extraterrestres “infiltrados” entre humanos volvió a tomar relevancia en la agenda por las declaraciones de un exjefe de seguridad espacial israelí, que incluso se animó a involucrar a Donald Trump en el supuesto engaño, cortesía de la “Federación Galáctica”.

“Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, aseguró Haim Eshed, exjefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, al periódico israelí Yediot Aharonot . La entrevista en hebreo se publicó el viernes y ganó popularidad global después de que el Jerusalem Post publicara fragmentos en inglés.

Haim Eshed es conocido por dirigir el programa espacial israelí entre 1981 y 2010 y, además, por el proyecto de lanzamiento del satélite Ofek.

En un nuevo libro, titulado “El universo más allá del horizonte”, el exfuncionario afirma que extraterrestres de todo el universo ya están caminando entre nosotros, que las reuniones del “tercer tipo” están a la vuelta de la esquina y que la “Federación Galáctica” está retrasando la publicación de la información para no causar pánico.

Incluso, el israelí se animó a aportar detalles de por qué, según su parecer, los extraterrestres impidieron algunos holocaustos nucleares.

Para Eshed se han firmado acuerdos de cooperación entre especies, incluida una “base subterránea en las profundidades de Marte” donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas.

“Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí”, dijo.

Haim Eshed, exfuncionario del Ministerio de Defensa de Israel - Web

Eshed agregó que el presidente estadounidense Donald Trump está al tanto de la existencia de los extraterrestres y que casi estuvo “a punto de revelar” información, pero se le pidió desde la supuesta “Federación Galáctica” que no lo hiciera para evitar la “histeria masiva”.

“Esperan que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que entendamos, en general, qué son el espacio y las naves espaciales”, señaló el hombre.

A raíz de las críticas por sus declaraciones, Eshed dijo: “No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios, soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando”.

La idea de que extraterrestres de otro planeta estén viviendo entre nosotros o hayan visitado la Tierra es una teoría de conspiración popular. En el cine, por supuesto, se ha explotado el tema en reiteradas ocasiones.

Y aunque hay pocas pruebas de que existan extraterrestres, los entusiastas apuntan al llamado incidente de Roswell en 1947 como evidencia de un encubrimiento del gobierno. De acuerdo con los reportes de la época, un platillo volador se estrelló en el sitio de Roswell en Nuevo México.