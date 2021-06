Los emoticones que no van más

Se utilizan en nuestras comunicaciones, como complemento o también como sustitutos de la palabra escrita. Los emoticones son parte importante de la revolución gráfica en los servicios de mensajería inmediata y las redes sociales. Millones de emojis son enviados cada día pero hay algunos que han caducado y te sorprendería saber cuáles son.

Se trata de un lenguaje universal que nos permite tener conversaciones breves, reacciones ante distintas expresiones, para demostrar sentimientos y demostrar estados de ánimo.

Internet

Sin embargo, existen muchos de estos íconos que no sabemos para qué sirven ni qué sentido tienen ya que, o no conocemos su significado o, debido a las diferencias culturales no sabemos dónde ni cómo usarlos.

Aquí te invitamos a ver una breve lista de los emojis que casi nadie se anima a usar o, peor aún, que jamás debieron ser creados.

Oni, emoji demonio japonés Web.

Demonio japonés oni. Es una extraña cara roja, con dos pequeños cuernos en la cabeza, ojos abiertos, gran nariz, colmillos puntiagudos, y un círculo de pelo negro rizado y esponjoso alrededor de la cara roja. Es un fantasma en la cultura japonesa. En la víspera de Año Nuevo, los japoneses usarán una máscara disfrazado de fantasma (namahage). Este emoji se puede usar para representar fenómenos sobrenaturales o fantasmas.

Disquete, emoji que está en desuso Web.

El emoji del disquete es la imagen de un formato de almacenamiento de datos antiguo, podría decirse que es anterior a los discos de las computadoras, y es este el motivo por el que raramente se usa en su significado directo: ¡Nadie lo usa! O en otras palabras, está completamente desactualizado.

Emoji de flor de cerezo Web

Es la definición literal de una flor de cerezo, pero se usa como el equivalente al A+ en las escuelas. Las maestras Japoneses usan esta estampa en lugar de la carita feliz para marcar un trabajo bien hecho.

Emoji edificio de correo europeo Web

Es un tipo de sirena que los carteros usaban entre los siglos 18 y 19 para despejar el camino para el auto del correo. Hoy en día, estos cuernos se pueden ver en la parte de afuera de los edificios del correo de muchos países Europeo.

Finalmente, cabe recordar estos tres emoticones que en Facebook e Instagram prohíben el “uso sugerente” por considerarlos inadecuados.