Los dramáticos mensajes de Chano en Twitter: “Vengo acá para que todo duela menos”

Este martes, Chano se volcó a las redes sociales para hacer catarsis y hablar con sus seguidores. “¿Quién necesita un abrazo?” preguntó el músico en la red social del pajarito para que sus seguidores explotaran y lo llenaron de mensajes.

No conforme con la primera pregunta, el músico volvió a preguntar: “¿Quién está triste?” Los mensajes llegaban de a miles y él se tomó el tiempo de leerlos. Historias de angustia, desamor y depresión son algunas de los tuits que le llegaron al músico que se tomó el tiempo de responder algunos.

“Chano, mi novio lleva todo el día llorando, algunas palabras para él? Te admira una banda” escribió una usuaria. “Decile que yo estoy acá pendiente y tirando amor a él y a todos los que necesitan de mi amor” respondió el músico.

“Chano, con mis dos mejores amigas estamos haciendo una banda, pero por ahi a veces nos frustramos, que nos recomendas hacer? :(” escribió otra usuaria, y Chano respondió: “La frustración va a hacer una compañera del viaje y la perseverancia va a traer el éxito. Se empieza sufriendo y después también se sigue sufriendo”.

Desde nuestra provincia, una usuaria escribió: “chano t perdono pero podés venir a mendoza porfa”. El músico le respondió y dejó picando la posibilidad de una visita: “Estoy a punto de confirmar Mendocing en diciembre”.

En otro de los mensajes, un usuario aprovecha la atención de Chano y los seguidores para pedir una entrada para el show que va a dar el músico en el Luna Park el 3 de noviembre. El músico citó el tuit y pidió perdón por no haber agregado más fechas: “Perdón me da mucha culpa hacer solo un Luna . Tendría q haber hecho un lugar más grande . No puedo agregar funciones . Me equivoqué . Mala mía . Me pone mal leer lo q me ponen”, dijo.

Ya cerrando esta especie de consultorio virtual y de acompañamiento mutuo, el ex Tan Biónica agradeció los mensajes y el amor de sus seguidores. “Gracias por hacerme sentir bien este ratito. Te amo, te leo y te entiendo”, escribió.

Chano, la tormenta y la música

Luego del violento y confuso hecho en el que Chano terminó baleado por la policía, su mamá se volcó a la tarea de que los legisladores nacionales traten con detenimiento la ley de salud mental para que los familiares puedan tener voz y voto a la hora de internar y tratar a una persona adicta y que no puede hacerse cargo de su vida.

El músico estuvo internado muy grave y al salir del hospital fue trasladado a una clínica de rehabilitación. Una vez fuera de la clínica volvió a tener una recaída, pero refugiado en la música, al parecer, ya está encaminado.

Hace pocos días lanzó el tema “Oración al sol” y se prepara para el show del Luna. Si tomamos su mensaje como casi una verdad, en diciembre lo podemos tener en Mendoza.