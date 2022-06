Lo fue a visitar al trabajo y lo encontró en una situación “especial” con el compañero: la explicación se hizo viral

Una mujer quiso darle una sorpresa a su marido y decidió ir a visitarlo al trabajo, pero al llegar allí se encontró con una escena un tanto confusa y a escondidas le tomó una foto que luego compartió en las redes. La misma iba adjunta con la explicación del hombre y no tardó en hacerse viral.

Era la hora del almuerzo y ella decidió pasar para dejarle un táper con comida. Como no lo encontraba fue hasta el depósito y allí lo vio abrazado a su compañero.

La mujer fue hasta el deposito y vio a su marido en una situación un tanto extraña y consultó en las redes qué pensar.

“Una señora encontró a su marido en el almacén de la tienda del Florido en una situación muy sospechosa con su compañero de carnicería mientras ella iba a dejarle lonche, le dijo que solo le estaba dando el abrazo de Navidad pero ella desconfía y quiere pedir su opinión”, escribió en Facebook Holy Milk, sobre el hecho ocurrido en México que ahora recorrió el mundo a través de las redes sociales.

En la publicación se ve la imagen que tomó la mujer al momento de ingresar al depósito. En la misma se observa a los dos hombres fundidos en un abrazo, mientras uno de ellos parece besar el cuello del otro, lo que parece tratarse de un momento apasionado.

Por el momento no se conoce sobre la veracidad de esta historia, ya que la esposa no hizo referencia al asunto y los protagonistas de la imagen, cuyos rostros no se alcanzan a visualizar, tampoco tomaron la palabra.

Las respuestas de los usuarios, luego de que se conociera la historia de la foto y la supuesta explicación del hombre en cuestión.

La noticia fue compartida primeramente en Facebook, donde los usuarios hicieron eco a todo tipo de reacciones y respuestas. “Creo que le estaba dando un infarto y lo abrazó para que no se cayera”, opinó una mujer.

A lo que otro le siguió: “Es que lo picó una serpiente y le estaba chupando el veneno”. “Se estaba desmayando y quería darle respiración de boca a boca, pero como no trae sus lentes puestos no vio bien y todavía no le atinaba a la boca”, lanzó otra persona sumándose a la broma.