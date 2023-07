Lo confundieron con un indigente por su vestimenta y le regalaron comida: “Se me fue el ‘aestetic’ de las manos”

Un joven tiktoker vivió una insólita situación cuando fue a comprar comida a un restaurante de San Martín de Los Andes. Según contó, se acercó al local cerca de las 00, justo cuando estaban a punto de cerrar y la mujer que lo atendió lo confundió con un indigente.

“Bueno se me fue la ‘aestetic’ de la manos. Fui a comprarle a mi papá una empanada a una pizzería. Son las doce de la noche. Me acerqué y le digo a la señora que atendía: ´¿De casualidad no te queda algo de todo lo que cocinaron hoy?´. La señora se va a la cocina, vuelve y me entrega esto”, contó el tiktoker llamado Gegenn mientras mostraba el plato que le dieron con una rebanada de pizza.

Luego, el acompañante de Gegenn, le pide que muestre a la cámara cómo estaba vestido. “Este buzo está todo sucio, bien a la moda de hoy en día. Me da la pizza y me dice ´que Dios lo bendiga´. Yo le digo, ´gracias, ¿cuánto te debo?´. Y me dice ´no no, lleve y coma que hace frío´. Y acá estoy con la pizza”, señaló entre risas.

En la casilla de comentarios, los usuarios publicaron mensajes de lo más disparatados: “Como que la moda es estar todo sucio JAJSJAJS”; “De que moda hablas maestro”; “Eso significa que el outfit esta flama”; “A mi una vez casi me querían dejar pasar gratis en el bondi porque el chabón pensaba que hacía show en la calle”, contó otro internauta; “Encima se la llevo jajaja lo amo”.

Asimismo, otros usuarios destacaron la amabilidad de la mujer que le ofreció la comida sin pedirle nada a cambio: “Que hermosa señora, más gente así hace falta”; “Coma que hace frio, mas dulce esa señora. Que Dios le de el doble”; “Que señora más amorosa!”.

El video se viralizó inmediatamente y ya cuenta con más de 70.000 me gusta, 367 comentarios y fue compartido casi 800 veces en Tik Tok.

