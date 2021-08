Llevan 10 años casados, tiene dos hijos y descubrieron que son hermanos

Una pareja de Estados Unidos descubrió que son hermanos luego de estar 13 años juntos, ya que estuvieron 3 años de novios y 10 casados, y ser padres de dos hijos. La noticia fue tan impactante para ellos, ya que sin saberlo, cometieron incesto, que decidieron contarla en Tik Tok, donde generaron todo tipo de reacciones.

El video fue compartido por @themanbrown8, el hombre que aparece acompañado de su pareja, quien resultó ser su hermana, y en cuestión de horas se volvió viral, pero lo que más comentaban los usuarios era el parecido entre ambos.

Aunque la pareja unida legalmente ante la ley, también comparten un lazo de sangre, pero no especificaron cómo se enteraron de lo sucedido. Al parecer decidieron no irse en detalles, pero si contaron su situación actual de la cual no saben cómo enfrentar ahora.

“Podrías haberte ahorrado el problema al verlos a los dos juntos ¿No te extrañó que se parecieran?”, escribió una usuaria en los comentarios de TikTok. Mientras que otra internauta expresó que “esas cosas suceden cuando los padres guardan secretos”.