¿Llenar el tanque de nafta por $59 mil? La discusión en una estación de servicio de Mendoza y que se viralizó en Twitter

Una periodista y locutora mendocina generó un revuelo inesperado en las redes sociales, luego de realizar un comentario dirigido a una situación que vivió en una estación de servicio cuando fue a cargar combustible.

Se trata de la comunicadora Ana Clara Pronotto, quien relató a través de Twitter lo que le tocó escuchar cuando esperaba a ser atendida por un playero al querer cargar nafta a su vehículo.

En las redes aseguraron que una persona pagó $59 mil por llenar el tanque de la camioneta y estalló la polémica.

Según la tuitera, en el comercio expendedor de combustibles escuchó una conversación que la dejó sin palabras: el vehículo que estaba adelante era una camioneta Amarok y su conductor le pidió al expendedor que llenara el tanque. Hasta ahí nada extraño.

En las redes aseguraron que una persona pagó $59 mil por llenar el tanque de la camioneta y estalló la polémica.

Sin embargo, a la hora de abonar tuvo que desembolsar $59 mil, siempre según el relato de la mujer que presenció la escena. “Delante mío el señor de la Amarok cargó $59 mil de Infinia. Tras él, yo pronuncié: mil de súper, gracias”.

El posteo breve y descriptivo generó rápidamente una ola de reacciones, retweets y comentarios de todo tipo que llevaron a la veloz viralización de la historia.

“¿Era 1 camioneta o 1 camión Cisterna? Una Amarok carga 80 L d combustible. En mi pueblo el litro de Infinia cuesta $99,80.-Teniendo el tanque completamente vacío, cosa q es imposible, costaría $7.984,- Si tenés ganas de generar bronca hacia el q tiene una chata, inventa otra historia!”, comentó un usuario.

En las redes aseguraron que una persona pagó $59 mil por llenar el tanque de la camioneta y estalló la polémica.

“Si lleno el tanque son 180 lts, + el suplementario 260 y si además meto los dos bidones, 300. Eso sería más o menos 30mil pesos de gasoil Un amigo tiene tanque aún más grande en la caja de la chata, con eso hizo la transamazónica. No creo que ese el caso de la Amarok”, comparó otro.

Mientras tanto un tercero apuntó que “Ponele que sea verdad y no una broma. Dijo que le cargó $59000. No dónde. Obvio no en su tanque de combustible. Llená tres tambores de 200lts en la caja y fíjate cuánto pagarías”.

En ese contexto no faltó quienes hicieron una lectura ‘política’ del comentario de la periodista y la acusaran de querer desinformar a los tuiteros. Pero más allá de las críticas y las respuestas, el posteo consiguió 51 mil likes, más de dos mil comentarios y más de 1500 retweets.