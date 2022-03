Lizy Tagliani publicó una foto sin filtro y con mucho humor

Lizy viene de pasar unos días complicados luego de su escandalosa separación de Leo Alturria. A pesar de esto, Tagliani volvió a divertir a sus seguidores de Instagram con sus posteos.

Tras haber sorprendido a sus seguidores con una dulce dedicatoria a su ex en medio de los rumores de infidelidad, Lizy compartió una selfie con y sin retoques digitales.

A modo de chiste, la conductora se refirió con ironía a los filtros que suelen verse en las fotos de Instagram.

“Bueno, lo admito, el color de pelo tiene un retoque mínimo”, cerró, divertida, junto al antes y el después del retoque digital.

Lizy bromeando sobre los filtros en Instagram.

Los motivos de la separación

Luego de tres años de relación, Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria a través de su cuenta de Instagram. Y lo que parecía ser una ruptura en buenos términos, dejó de serlo cuando Alturria dejó entrever que la conductora y humorista le habría sido infiel y despertaron rumores de que esa habría sido la razón por la que le pusieron fin a su relación.

Lizy Tagliani y Leo Alturria, separados. (Instagram Lizy Tagliani)

“Yo no le fui infiel, no estuve con nadie, con nadie, con nadie. Nunca fui infiel en ninguna de mis relaciones. Yo no tengo nada para decir de eso, que él si quiere cuente lo que tenga ganas”, comentó Lizy cuando fue consultada en un reportaje que le realizaron en LAM.

“Por ahora no estaría con nadie. Tener sexo capaz que sí. Pero formalizar con otra persona, no. No tengo la necesidad”, cerró sobre su presente sentimental.