Leticia Brédice fue despedida de la obra de Luciano Castro en medio de un escándalo

Este lunes, Leticia Bredice amaneció con la noticia de su desvinculación de la obra teatral “El Divorcio”, donde comparte escenario con Luciano Castro, Pablo Rago y Natalie Pérez.

Según el programa Intrusos, uno de los motivos principales de este despido se produjo por un cortocircuito entre el director Nelson Valente y Bredice: “En ese espectáculo estaba Leticia. Digo estaba porque por el decisión del director y de la producción, le pidieron que deje el elenco. Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso”, agregó Laura Ubfal, columnista del programa conducido por Flor de la V.

Esta obra teatral es producida por Javier Faroni y su estreno se había anunciado para el próximo 27 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. “Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo”, explicó Ubfal, quien luego develó que la reemplazante de Bredice será Carla Conte.

Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Leticia Brédice, quien será remplazada por Carla Conte

El descargo de Leticia Bredice

Luego de dar la información del despido de Leticia Bredice de la Obra El Divorcio, fue la propia actriz quien se comunicó con Intrusos y decidió salir al aire para aclarar algunos tantos.

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, comentó la artista.

“A mí me llegó que te calentaste y mostraste una parte de tu cuerpo”, le comentó Ubfal, a lo que la actriz contestó: “Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie (Pérez) no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”.

“Nunca hice temporada en Mar del Plata y ahora me ofrecieron hacer un clásico griego que voy a estrenar en el San Martín”, aseguró Leticia, quien consiguió otro trabajo de forma rápida en uno de los teatros más prestigiosos de la calle Corrientes.

Leticia Brédice quedó desvinculada del elenco de El divorcio por diferencias con su director

Por su parte, Valente se contactó con el medio PrimiciasYa y trató de evitar la polémica: “Simplemente tengo para decir que en el teatro, cómo en otras disciplinas, existen métodos o maneras de trabajar y a veces uno se encuentra en esas formas con los actores y otras veces no. No hubo nada puntual. Solo diferencias de métodos de trabajo”, sentenció.