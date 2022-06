Leo García confesó que se va de Argentina para siempre: “Me sobra fama y me falta plata”

El nombre de Leo García volvió a resonar cuando este año ingresó a “El Hotel de los Famosos”, pero muchas cosas de la convivencia no le gustaron y decidió escaparse del reality. Y fue en una reciente entrevista que reveló que también se escapa del país, en busca de nuevos rumbos.

En una nota con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, García reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar este nuevo camino en su vida, luego de la tremenda golpiza que sufrió por ser homosexual y de su experiencia en el hotel de Eltrece.

“Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes pero me voy a quedar en México con una productora, voy con la guitarra solo, empezar una carrera allá y después me voy a ir a Colombia y luego a Francia”, comentó sobre sus planes.

Además, adelantó que “es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata, está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo en Argentina”.

Los planes de Leo García fuera de Argentina

El plan de Leo García es armar una carrera en el exterior y comenzará de cero, tocando en bares. “Me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir, la vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado”, dijo.

“Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país”, agregó.

Leo García se escapó de El Hotel de los Famosos.

“Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje, menos después de lo que pasamos con la pandemia, estoy menos patriota# ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida, tenemos que encontrar las soluciones nosotros, no creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico”, dijo al respecto.

Y concluyó: “La verdad que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto, se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscas nuevas vivencias”.