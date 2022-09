Leevon Kennedy denunció a los médicos que la atendieron en Palermo: “Las burlas y carcajadas fueron horribles”

La mediática personalidad, Leevon Kennedy, reapareció en las redes sociales para denunciar públicamente a los médicos que la atendieron hace dos meses. Según la mujer, sufrió maltrato por parte del equipo de profesionales en un importante centro médico de Palermo.

En ese momento, Kennedy tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a una complicación en su visión. Además, eligió este momento para realizar la denuncia porque se hizo conocido un caso en el que unos médicos se burlan de un paciente mientras le realizan RCP.

“Me pasó lo mismo en mega clínica de Palermo cuándo me pusieron un implante en mi ojo derecho, que pagué. Las burlas y carcajadas fueron horribles, médicos y enfermeras”, aseguró. Para terminar, expuso: “En la Argentina no puedes quejarte, no existe la justicia”.

Su caso ocurrió el 17 de junio, cuando la mediática perdió la visión de su ojo derecho. Mediante un comunicado, expresó que se encontraba en Francia pero su último deseo era ser trasladada a la Argentina para ser atendida por sus cirujanos de confianza.

Escándalo en Chaco con médicos que se burlaban mientras atendían un paciente

Un polémico caso surgió en las últimas horas cuando se viralizó un video donde se ve a varios enfermeros y médicos que se burlan y hacen chistes mientras atienden a un hombre. “Los brazos firmes, doctora”, se escucha a uno de los presentes comentando de manera irónica.

Debido a la gravedad del asunto, las autoridades del Hospital Perrando decidieron apartar al personal de sus cargos. La directora consideró “lamentable” el hecho y comunicó que “se están tomando las medidas pertinentes”.

“Se están llevando a cabo las acciones correspondientes y necesarias”, comunicó por medio de su perfil de Facebook.