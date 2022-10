Le propuso matrimonio a su novia, pero recibió un cachetazo por ofrecerle un anillo de caramelo

Una mujer cacheteó a su novio frente a una multitud tras una fallida propuesta de matrimonio. Ocurre que el hombre se arrodilló frente a la joven y le ofreció un anillo de caramelo.

Según informó el Daily Mail, la secuencia tuvo lugar en un partido de béisbol en Toronto, Canadá. Fue el mismo novio quien compartió el video de la propuesta en sus redes sociales.

“Supongo que la próxima vez debería conseguir un anillo de verdad”, escribió Alexander Korda en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver el momento en el que Korda se prepara para pedirle a su novia que se case con él. La joven se muestra emocionada hasta que ve el Ring Pop en las manos de su novio y le da una fuerte cachetada.

“What the f**k is wrong with you?”, le dice la mujer. Frase que traducida al español sería “¿Qué ca**** pasa contigo?”.

Ring Pop - KandJu

Propuesta fallida o movida publicitaria

La escena no solo fue registrada por Korda y las personas que estaban cerca de la pareja. Al ver que se acercaba una romántica propuesta de matrimonio, los operadores del estadio proyectaron el momento en la pantalla gigante.

Esto le dio una enorme visibilidad y el hecho de que el protagonista lo compartiera en sus redes lo hizo viral y sospechoso al mismo tiempo.

Ocurre que Alexander es CEO de una marca de bikinis llamada Love Lost Manhattan y en el mismo posteo donde compartió el video agregó la web del sitio con la frase “Shop at: www.LoveLostManhattan.com”. Es decir, compren en Love Lost Manhattan.

Además, el día de la supuesta propuesta, su novia estaba usando una de las prendes que se venden el sitio por 89.99 dólares.