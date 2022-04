Le prohibieron seguir dando clases a menores de 6 años porque su aspecto asustaba a los niños

Sylvain Helaine lleva más de diez años dando clases, pero desde hace un tiempo comenzó una transformación entre tatuajes e implantes, por lo que su aspecto cambió rotundamente y comenzó a ser un poco temido por los niños. Entonces las autoridades de la institución tomaron la decisión de prohibirle enseñar a menores de 6 años.

El hombre en cuestión comenzó una serie de modificaciones corporales. Toda su cara, lengua e incluso sus ojos están tatuados y son de un color diferente al usual. Lo han apodado como “el maestro más aterrador del mundo”, y los niños le tienen terror.

Sylvain Helaine además de profesor es modelo y actor.

Aunque él mismo se describe como “el profesor de escuela más tatuado del mundo”, además de docente es modelo y actor. Pero recientemente el centro escolar en el que trabaja le prohibió continuar dando clases.

Todo esto ocurrió después de que un niño de seis años tuviera una pesadilla con él y se lo contara a sus padres, quienes denunciaron en la escuela la incomodidad, por lo que el centro tomó la medida de permitirle enseñar sólo a los alumnos más mayores.

El hombre está completamente tatuado, hasta los ojos. Padres denunciaron que aspecto le hace tener pesadillas a los hijos.

“Los niños que me ven aprenden a tolerar a los demás. Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no mirarán a las personas discapacitadas como si fueran algo de un circo”, opinó el profesor, quien aseguró que no está molesto con la medida a pesar de todo.