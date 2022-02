Le ofreció trabajo a una persona que pedía limosna en el semáforo y la respuesta lo sorprendió

Un hombre le ofreció trabajo a una persona que pedía limosna en un semáforo y se llevó una sorpresa con la respuesta. En un video viral que circula en las redes sociales se puede ver el insólito diálogo entre las dos personas.

El hecho ocurrió en el estado de Coahuila, en México. Sí bien el episodio fue registrado en marzo del 2021 recién esta semana comenzó a circular en la web.

En la secuencia se puede ver el momento en el que el conductor detiene el auto en el semáforo y un hombre se acerca para pedirle dinero.

El hombre se acerca a la ventanilla y le pide qué le colabore con lo que pueda para comprar algo para comer. “No he comido nada”, explica y hace un gesto con sus manos.

“Tengo una chambilla para limpiar un terreno ¿ no quieres?”, pregunta el hombre que está a bordo del auto. Lejos de aceptar la propuesta la otra persona se muestra incómoda mientras busca las palabras para rechazar la propuesta de trabajo.

“Lo que pasa es que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo. Chambear no me place”, responde el hombre del semáforo.

Sorprendido aun con la respuesta, el conductor vuelve a preguntar antes de terminar la conversación: “Bueno porque tenía un terrenito para limpiar ¿Entonces no te animas?”. A lo que el otro hombre vuelve a responder que no.