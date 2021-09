Le negaron un alquiler porque su novia es trans: “El hombre es homofóbico”

Una joven pareja fue víctima de un grave caso de discriminación y le expusieron en sus redes sociales. Intentaron alquilar un inmueble y los propietarios se lo negaron porque uno de ellos es trans.

En Twitter, Thiago Leis, uno de los jóvenes, publicó las capturas de pantalla de la conversación con los propietarios del lugar. A eso le sumó “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”.

El chat viralizado por las redes. / Gentileza

En el chat se puede apreciar que el joven hablaba con una interlocutora que le comentaba la actitud de los dueños de la casa. “Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo” le comenta, a lo que Thiago le responde “Oka, me imaginé. Hay personas que son así. No te hagas drama”.

Tras el momento de bronca e indignación, la pareja se descargó en la red diciendo “Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfóbicos. Sí, a nosotros”. Además comentaron que se encuentran en la búsqueda de un nuevo hogar porque el actual queda lejos de sus trabajos.

No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI. pic.twitter.com/qCDz8uWThi — Thiago Leis (@ThiagoLeis) September 2, 2021

En una entrevista, Emma Velasco comentó “Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”. Asimismo remarcó “Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”.

Luego de que su posteo se viralizara, la pareja comentó a los demás usuarios que ya han vivido situaciones de similares características y que es importante visibilizarlas para que no se repitan. “Las mujeres trans estamos acostumbradas a este tipo de situaciones porque las vivimos todos los días. Más allá de eso, reconozco que soy una afortunada porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan, mis padres me aman, pero la mayoría de mis hermanas no tiene esa suerte” comentaron.